SPYAIRが昨年開催したホールツアー「SPYAIR RE:10TH ANNIVERSARY HALL TOUR 2021 -BEST OF THE BEST-」の模様を収録したライブ映像作品が、12月28日にリリースされる。

この作品には結成15周年およびデビュー10周年を記念して発売されたベストアルバムのリリースツアーから、2021年12月26日にバンドの地元である愛知・名古屋国際会議場センチュリーホールで開催されたファイナル公演の模様を収録。SPYAIRからは今年3月にボーカリストのIKEが脱退しており、この名古屋公演は4人体制での最後の単独ライブとなった。完全生産限定で発売される本作ではデビュー曲「LIAR」から最新シングル「轍~Wadachi~」、ベストアルバム収録の新曲「Born To Be Loud」まで、SPYAIRのキャリアを総括する全17曲のパフォーマンスが楽しめる。

SPYAIR「SPYAIR RE:10TH ANNIVERSARY HALL TOUR 2021 -BEST OF THE BEST-」収録内容

・LIAR

・現状ディストラクション

・0 GAME

・MIDNIGHT

・イマジネーション

・轍~Wadachi~

・サクラミツツキ

・Be with

・To

・I'll be there

・JUST ONE LIFE

・One Day

・ROCKIN' OUT

・RAGE OF DUST

・サムライハート(Some Like It Hot!!)

・Born To Be Loud

-Encore-

・SINGING