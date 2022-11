「ゴジラ×メカゴジラ」と「劇場版 とっとこハム太郎 ハムハムハムージャ! 幻のプリンセス」を2本立てで上映する「ゴジラ&ハム太郎復活上映会第2弾」が、12月10日に東京・新文芸坐で開催される。

2002年に同時上映された「ゴジラ×メカゴジラ」と「劇場版 とっとこハム太郎 ハムハムハムージャ! 幻のプリンセス」の2作品。「ゴジラ&ハム太郎復活上映会」の第2弾となる今回は、ハム太郎役の間宮くるみ、「ハム太郎」のプロデューサーを務める沢辺伸政、「ゴジラ×メカゴジラ」の監督である手塚昌明がゲストとして登壇し、トークショーを展開する。また入場者には「ムービーモンスターシリーズ ゴジハムくん」金・銀のいずれかをランダムでプレゼント。イベントのチケットは12月3日9時より新文芸坐の窓口およびオンラインで販売される。なお「ムービーモンスターシリーズ ゴジハムくん」金・銀は数量限定でゴジラ・ストアオンラインショップにて受注販売中だ。

ゴジラ&ハム太郎復活上映会第2弾

日時:2022年12月10日(土)11:00~予定

会場:東京都 新文芸坐

出演:間宮くるみ(ハム太郎役)、沢辺伸政(「ハム太郎」プロデューサー)、手塚昌明(「ゴジラ×メカゴジラ」監督)

上映作品

「ゴジラ×メカゴジラ」

「劇場版 とっとこハム太郎 ハムハムハムージャ! 幻のプリンセス」

TM & (c) TOHO CO., LTD. (c)河井リツ子/小学館