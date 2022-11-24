ONE原作によるTVアニメ「モブサイコ100 III」の最終章予告PVが公開された。

現在TOKYO MXほかにて放送中の「モブサイコ100 III」。PVは来週放送の第9話より、アニメシリーズ完結となる最終章が描かれることに合わせて公開された。

アニメ「モブサイコ100 III」

放送情報

TOKYO MX：2022年10月5日（水）より毎週水曜日24:00～

BSフジ：2022年10月5日（水）より毎週水曜日24:30～

カートゥーン ネットワーク：2022年10月7日（金）17:00～より、2話以降は10月14日（金）より毎週金曜日17:30～

配信情報

Prime Video：2022年10月5日（水）より毎週水曜日25:00～

スタッフ

原作：ONE（小学館「マンガワン」連載）

総監督：立川譲

監督：蓮井隆弘

シリーズ構成：瀬古浩司

キャラクターデザイン：亀田祥倫

美術監督：河野羚

色彩設計：中山しほ子

撮影監督：古本真由子

編集：廣瀬清志

音響監督：若林和弘

音響効果：倉橋静男、緒方康恭

音楽：川井憲次

アニメーション制作：ボンズ

キャスト

影山茂夫：伊藤節生

霊幻新隆：櫻井孝宏

エクボ：大塚明夫

影山律：入野自由

花沢輝気：松岡禎丞

芹沢：星野貴紀

暗田トメ：種崎敦美

ツボミ：佐武宇綺

米里イチ：嶋村侑

郷田武蔵：関俊彦

鬼瓦天牙：細谷佳正

※種崎敦美の崎はたつさきが正式表記。

(c)ONE・小学館／「モブサイコ100 Ⅲ」製作委員会