オリジナルTVアニメ「恋愛フロップス」に出演する伊藤美来が、新キャラクターを担当することが発表された。

現在AT-Xほかで放送されている「恋愛フロップス」。愛生役としても出演している伊藤は、逢坂良太演じる柏樹朝の前に突然現れた少女・井澤愛を演じる。そのほか11月30日に発売される「恋愛フロップス」のエンディングテーマ「Flop Around」のカップリング曲として井澤愛が歌う「lost in the white」「With You」を収録。「lost in the white」は第8話以降のエンディングテーマとしても使用される。

オリジナルTVアニメ「恋愛フロップス」

放送情報

AT-X:2022年10月12日(水)より毎週水曜日21:00~

TOKYO MX:2022年10月12日(水)より毎週水曜日25:05~

テレビ愛知:2022年10月17日(月)より毎週月曜日26:05~

KBS京都:2022年10月12日(水)より毎週水曜日25:05~

サンテレビ:2022年10月12日(水)より毎週水曜日25:05~

BS11:2022年10月12日(水)より毎週水曜日25:00~

配信情報

ひかりTV、ABEMA:2022年10月12日(水)より毎週水曜日25:05~地上波同時・最速配信

スタッフ

原作:Love Flops Project

監督:長山延好

助監督:由井翠、浅利藤彰

シリーズ構成・脚本:安本了

キャラクターデザイン・総作画監督:植田和幸

色彩設計:鈴木咲絵

美術設定:綱頭瑛子

美術監督:草薙

撮影監督:林幸司

3D:山田太郎(クリープ)

編集:丹彩子、新沼奈美

音響監督:ひらさわひさよし

音響効果:猪俣泰史

音響制作:マジックカプセル

音楽:末廣健一郎

アニメーション制作:パッショーネ

製作:恋愛フロップス製作委員会

キャスト

柏樹朝:逢坂良太

和泉沢愛生/井澤愛:伊藤美来

アメリア・アーヴィング:竹達彩奈

イリヤ・イリューヒン:高橋李依

白夢華:金元寿子

カリン・イステル:高野麻里佳

伊集院好雄:福山潤

ラブリン:井澤詩織

「『恋愛フロップス』ラジオおいでよ!あさひんち」

配信日時:2022年10月11日(火)より隔週火曜日

配信媒体:音泉

パーソナリティ:逢坂良太(柏樹朝役)、伊藤美来(和泉沢愛生役)、高野麻里佳(カリン・イステル役)