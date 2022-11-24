オリジナルTVアニメ「恋愛フロップス」に出演する伊藤美来が、新キャラクターを担当することが発表された。

現在AT-Xほかで放送されている「恋愛フロップス」。愛生役としても出演している伊藤は、逢坂良太演じる柏樹朝の前に突然現れた少女・井澤愛を演じる。そのほか11月30日に発売される「恋愛フロップス」のエンディングテーマ「Flop Around」のカップリング曲として井澤愛が歌う「lost in the white」「With You」を収録。「lost in the white」は第8話以降のエンディングテーマとしても使用される。

オリジナルTVアニメ「恋愛フロップス」

放送情報

AT-X：2022年10月12日（水）より毎週水曜日21:00～

TOKYO MX：2022年10月12日（水）より毎週水曜日25:05～

テレビ愛知：2022年10月17日（月）より毎週月曜日26:05～

KBS京都：2022年10月12日（水）より毎週水曜日25:05～

サンテレビ：2022年10月12日（水）より毎週水曜日25:05～

BS11：2022年10月12日（水）より毎週水曜日25:00～

配信情報

ひかりTV、ABEMA：2022年10月12日（水）より毎週水曜日25:05～地上波同時・最速配信

スタッフ

原作：Love Flops Project

監督：長山延好

助監督：由井翠、浅利藤彰

シリーズ構成・脚本：安本了

キャラクターデザイン・総作画監督：植田和幸

色彩設計：鈴木咲絵

美術設定：綱頭瑛子

美術監督：草薙

撮影監督：林幸司

3D：山田太郎（クリープ）

編集：丹彩子、新沼奈美

音響監督：ひらさわひさよし

音響効果：猪俣泰史

音響制作：マジックカプセル

音楽：末廣健一郎

アニメーション制作：パッショーネ

製作：恋愛フロップス製作委員会

キャスト

柏樹朝：逢坂良太

和泉沢愛生／井澤愛：伊藤美来

アメリア・アーヴィング：竹達彩奈

イリヤ・イリューヒン：高橋李依

白夢華：金元寿子

カリン・イステル：高野麻里佳

伊集院好雄：福山潤

ラブリン：井澤詩織

「『恋愛フロップス』ラジオおいでよ！あさひんち」

配信日時：2022年10月11日（火）より隔週火曜日

配信媒体：音泉

パーソナリティ：逢坂良太（柏樹朝役）、伊藤美来（和泉沢愛生役）、高野麻里佳（カリン・イステル役）