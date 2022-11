映画『ひつじのショーン』祝・エミー賞受賞！本編映像初解禁♪

2022年12月16日(金)より2週間限定公開となる映画『ひつじのショーン スペシャル クリスマスがやってきた!』。本作で上映される『ひつじのショーン ~クリスマスの冒険~(原題:Shaun the Sheep: The Flight Before Christmas)』が、「キッズ部門:アニメーション」カテゴリーで第50回国際エミー賞(R)を受賞! この素晴らしい偉業を祝って、本作の本編映像が解禁となった。

『ひつじのショーン』は、イギリスのアードマン・アニメーションズ製作のクレイ・アニメーション。ショーンと仲間たちが繰り広げるドタバタコメディである本作品は、母国イギリスを飛び出して、今や世界170カ国で愛されている。

発明家のウォレスと忠犬グルミットによる大ヒットコメディー『ウォレスとグルミット、危機一髪!』(1995年/英)に初登場したひつじのキャラクターがショーンで、一気に人気者に。その後ショーンを主人公にしたスピンオフ作品として『ひつじのショーン』(2007年/英)がスタートし、現在Netflixでも好評配信中だ。

12月16日(金)公開の映画『ひつじのショーン スペシャル クリスマスがやってきた!』の舞台は、モッシーボトム牧場のクリスマスイブ。

仲間とクリスマスの準備をしていたショーンは、大きな靴下を手に入れるために忍び込んだ牧場主の家で大暴れ。そのうちにサンタを追ってティミーがクリスマス・マーケットで迷子になってしまった!

ティミーを探しに町へと出かけたショーンたち。だけどティミーが隠れていたギフトボックスは、なんと地元のセレブ、牧場主のベンの車に乗せられて消えてしまう。

はたしてショーンたちはティミーを無事に助け出すことができるのか・・・?

最新作『ひつじのショーン ~クリスマスの冒険~ 劇場公開版』が第50回エミー賞(R)を受賞、さらにスティーブ・コックス監督が英国アカデミー賞BAFTA(R)監督賞にノミネートされ、ますます注目が集まる本作。

15周年を迎えた『ひつじのショーン』シリーズでも珍しい、まっしろな雪景色とクリスマスのイルミネーションに彩られた街をショーンたちがかけまわって大騒ぎ。楽しくて、でもなんだかあったかいクリスマスがショーンとともにやってくる!

今回解禁となった本編映像では、クリスマスに向けて準備をするショーンたちが曲に合わせて楽しげに体を揺らすシーンからスタート。

そこに、段ボールを持ったビッツァーが登場。段ボールの中には、クリスマスにはかかせない、サンタさんからのプレゼントをもらうための靴下が。

喜ぶショーンたちだったが、なんと、ビッツァーが持ってきた靴下が小さすぎ!? 一気にテンションダウン……。

ちいさな靴下を引っ張ってのばしてみたり、どうしても大きい靴下を諦めきれないショーンは、牧場主の家にある大きな靴下をロックオン。たくさんプレゼントが入りそうな靴下。ぜったい欲しい! ショーンは大きな靴下を手に入れるために、牧場主の家に潜入する…。

スティーブ・コックス監督は、本作で伝えたかったことについて、「クリスマスが大好きなショーンが、プレゼントでいっぱいの大きな靴下をもらおうと、牧場主の家から大きな靴下を手に入れる作戦に出るんです。そうすれば、もっとたくさんのプレゼントをもらえると思ってね。でもそうこうしているうちに、大事なものから目を離してしまい、ティミーが牧場から遠く離れたところへ運ばれてしまうんです。その結果、ショーンは映画の最後まで、あらゆる場面でティミーを取り戻そうと奮闘するはめになるんです。つまり、クリスマスに本当に大切なことは何かをショーンが学ぶというストーリーです」と語る。

靴下から始まる、ショーンのクリスマスの大騒ぎ。ショーンが学ぶ、クリスマスプレゼントよりも重要な「本当に大切なこと」とは何なのか?

ぜひ劇場で、監督からのあったかいメッセージを受け取ってほしい。

>>>場面写真やムビチケデザインを見る(写真18点)

(C) Aardman Animations Ltd 2021