【プーさん×グラニフ】大人も子供も夢中になる可愛いアイテム登場♪

親子で一緒に楽しむ、プーさんコーデ! グラニフで『クマのプーさん』コラボレーションアイテムが販売中! その可愛さをご紹介♪

グラニフは、2022年11月15日(火)から、「クラシック プー」のオリジナルグラフィックアイテムを、国内店舗・公式オンラインストアにて販売している。

『クマのプーさん』は、作家A・A・ミルンが自身の息子クリストファー・ロビンの持っていたクマのぬいぐるみをモデルとし、挿絵画家E・ H・シェパードの挿画を交えて綴られた物語。現在も世界中で愛され続けている不朽の名作だ。

そんな『クマのプーさん』に登場する、プーと100エーカーの森の仲間たちが、キュートなグラフィックアイテムになった!

パーカー、ニットといった大人が楽しめるアイテムに加え、キッズ用のスウェットやブルゾン、さらにはベビー用のロンパースなど、全15種の豊富なラインナップで登場!

大人用アイテムは、木から落ちるプーが遊び心たっぷりにデザインされた長袖シャツや、プーとクリストファー・ロビンが仲良く一緒に過ごす様子が胸元、バック、右袖に刺繍されたパーカーなど、さりげなくプーがアピールできるものばかり。シンプルでオシャレなデザインなので、男女問わず楽しめそうだ。

キッズ用アイテムの注目は、プー、ピグレット、ティガー、イーヨーたちが散りばめられた可愛いパターン柄のスウェット。ひじ部分の大きなハニーポットが可愛い!

ほかにも、『クマのプーさん』の世界観がギュッと詰まったワンピースや、表と裏で違う雰囲気が楽しめるリバーシブルボアブルゾンなど、キュートなアイテムばかりなので、ぜひチェックしてほしい!

ベビー用のロンパースは、着るだけでプーになりきれちゃう可愛すぎるアイテム。耳付きのフードを被って、はちみつが垂れているデザインの手足カバーを口元にあてると、まるでプーがはちみつを食べているみたい! 胸元のはちみつに夢中になっているプーの刺繍にも注目してほしい! フードと手足カバーは、可愛いだけでなく防寒対策になるのも嬉しい♪

大人も子供も楽しめる『クマのプーさん』アイテム。親子で、兄弟で、一緒にプーさんコーデを楽しんじゃおう!

(C)Disney.Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard.