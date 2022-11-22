◆ 来夏開催予定の日米選手権へ
NPBエンタープライズは22日、2023年7月に開催が予定されている第44回日米大学野球選手権大会に出場する侍ジャパン大学代表の強化合宿の実施と参加メンバーを発表した。
合宿は12月2日から同4日の日程で、松山坊っちゃんスタジアムにて開催予定。参加メンバーには、今夏の「ハーレムベースボールウィーク2022」にも帯同した上田大河投手（大阪商業大3年）や、上田希由翔選手（明治大3年）、宗山塁選手（明治大2年）、同大会のファン投票でMPPに選出された辻本倫太郎選手（仙台大3年）など、合計44人が名を連ねた。
今回発表された参加メンバーの一覧は以下の通り。
◆ 大学代表の強化合宿参加メンバー
★＝ハーレムベースボールウィーク2022参加
＜投手 20名＞
後藤凌寿 （東北福祉大3年）
冨士隼斗 （平成国際大3年）
池田陽佑 （立教大3年）
伊藤 樹 （早稲田大1年）
蒔田 稔 （明治大3年）
西舘勇陽 （中央大3年）
大栄陽斗 （中央大3年）
常廣羽也斗（青山学院大3年）
箱山 優 （日本体育大2年）
松本凌人 （名城大3年）
真野凜風 （同志社大3年）
谷脇弘起 （立命館大3年）
上田大河 （大阪商業大3年）★
坂元 創 （九州共立大3年）
滝田一希 （星槎道都大3年）
尾﨑完太 （法政大3年）
武内夏暉 （國學院大3年）
細野晴希 （東洋大3年）
金丸夢斗 （関西大2年）
徳山一翔 （環太平洋大2年）
＜捕手 5名＞
進藤勇也（上武大3年）★
印出太一（早稲田大2年）
宮崎恭輔（慶應義塾大3年）
友田佑卓（日本大3年）
有馬 諒（関西大3年）
＜内野手 12名＞
廣瀬隆太 （慶應義塾大3年）★
熊田任洋 （早稲田大3年）
下山昴大 （中央学院大3年）
上田希由翔（明治大3年）★
柳舘憲吾 （國學院大2年）
生島光貴 （筑波大3年）
辻本倫太郎（仙台大3年）★
宗山 塁 （明治大2年）★
今泉颯太 （法政大3年）
石上泰輝 （東洋大3年）
松浦佑星 （日本体育大3年）
川久保瞭太（同志社大2年）
＜外野手 7名＞
宮崎一樹 （山梨学院大3年）
中島大輔 （青山学院大3年）
井上幹太 （金沢学院大2年）
野間翔一郎（近畿大1年）
桃谷惟吹 （立命館大3年）
渡部聖弥 （大阪商業大2年）
村上裕一郎（九州共立大3年）