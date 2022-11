安全地帯がタワーレコードの意見広告シリーズ「NO MUSIC, NO LIFE.」とコラボしたポスターが制作された。

これは安全地帯のデビュー40周年を記念して制作されたもので、安全地帯のデビュー当時の写真に“Just Keep Going!”というメッセージが添えられている。本日11月22日、23日、29日、30日に東京・東京ガーデンシアターで開催されるライブ「安全地帯 40th ANNIVERSARY CONCERT "Just Keep Going!" Tokyo Garden Theater -4 Days-」の会場で日本コロムビア商品を購入すると、このポスターがプレゼントされる。

安全地帯 40th ANNIVERSARY CONCERT "Just Keep Going!" Tokyo Garden Theater -4 Days-

2022年11月22日(火)東京都 東京ガーデンシアター

2022年11月23日(水・祝)東京都 東京ガーデンシアター

2022年11月29日(火)東京都 東京ガーデンシアター

2022年11月30日(水)東京都 東京ガーデンシアター