YouTubeの音楽ライブ配信企画「YouTube Music Weekend vol. 6 supported by au」が11月25日から27日までの3日間にかけて行われる。

「YouTube Music Weekend」には国内の人気アーティストと音楽レーベルの協力のもと、多数のアーティストが参加。6度目の開催となる今回はヘッドライナーのBiSH、東京スカパラダイスオーケストラ、Mori Calliope、Vaundy、Saucy Dog、星野源をはじめ58組のアーティストが登場する。開催決定に合わせて3日間のタイムスケジュールも公開。また各日の映像は生配信終了後も12月4日までアーカイブも公開される。

YouTube Music Weekend vol. 6 supported by au

2022年11月25日(金)17:00~

<出演者>

鬼頭明里 / 岸田教団&THE明星ロケッツ / 鈴木みのり / 上坂すみれ / BEGIN / 小比類巻かほる / 藤井フミヤ / 工藤静香 / MADKID / BUDDiiS / CUBERS / 岩田剛典 / ヤングスキニー / the shes gone / reGretGirl / マカロニえんぴつ / BiSH / 東京スカパラダイスオーケストラ



2022年11月26日(土)16:30~

<出演者>

ROTTENGRAFFTY / BUCK-TICK / SUPER BEAVER / LUNA SEA / Dios / Newspeak / 新東京 / Ryu Matsuyama / 春ねむり / niKu / Moona Hoshinova / 水野あつ / 小鳥遊キアラ / Novel Core / Aile The Shota / PES / BIM / 変態紳士クラブ / Mori Calliope / Vaundy



2022年11月27日(日)16:30~

<出演者>

純烈 / 椎名佐千子 / 舟木一夫 / 都はるみ / 島倉千代子 / マハラージャン / YONA YONA WEEKENDERS / Deep Sea Diving Club / Penthouse / TOMOO / 竹内アンナ / 清竜人 / 小林柊矢 / にしな / キタニタツヤ / 緑黄色社会 / YUKI / Tani Yuuki / Saucy Dog / 星野源