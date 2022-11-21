第101回全国高校サッカー選手権大会の組み合わせ抽選会が21日に都内で行われた。
前回王者であり、26年連続28回目の選手権出場となる青森山田（青森）は広島皆実（広島）と、プレミアリーグWESTでも強さを見せ、前回大会準優勝に終わった雪辱に燃える大津（熊本）は浜松開誠館（静岡）とそれぞれ2回戦で対戦。市立船橋などを撃破し、強豪校がひしめく千葉県予選を勝ち抜けた日体大柏（千葉）は1回戦で芦屋学園（兵庫）と、ボルシアMGへの加入内定が発表されたFW福田師王を擁する神村学園（鹿児島）の初戦は山梨学院（山梨）となった。
12月28日に国立競技場で行われる開幕戦 成立学園（東京B）vs 津工（三重）を皮切りに、来年1月9日の決勝戦を目指す戦いが始まる。なお、開会式での選手宣誓は新谷陸斗選手（東山）が行うこととなった。
組み合わせは以下の通り。
■Aブロック
▼1回戦
3【福島】尚志 vs【徳島】徳島市立
5【北海道】北海 vs【長崎】国見
7【神奈川】日大藤沢 vs【沖縄】西原
9【長野】松本国際 vs【鳥取】米子北
▼2回戦
1【青森】青森山田 vs【広島】広島皆実
11【山梨】山梨学院 vs【鹿児島】神村学園
■Bブロック
▼1回戦
15【岩手】盛岡商 vs【愛媛】帝京第五
17【愛知】東邦 vs【大阪】履正社
19【茨城】鹿島学園 vs【佐賀】龍谷
21【岐阜】帝京大可児 vs【岡山】岡山学芸館
▼2回戦
13【栃木】佐野日大 vs【奈良】奈良育英
23【和歌山】近大和歌山 vs【東京A】國學院久我山
■Cブロック
▼1回戦
27【石川】星稜 vs【京都】東山
29【宮城】聖和学園 vs【大分】大分
31【福井】丸岡 vs【高知】高知
33【千葉】日体大柏 vs【兵庫】芦屋学園
▼2回戦
25【山口】高川学園 vs【富山】富山第一
35【秋田】ノースアジア大明桜 vs【福岡】飯塚
■Dブロック
▼1回戦
39【群馬】前橋育英 vs【宮崎】日章学園
41【山形】羽黒 vs【香川】四国学院大香川西
43【東京B】成立学園 vs【三重】津工
45【新潟】日本文理 vs【島根】立正大淞南
▼2回戦
37【埼玉】昌平 vs【滋賀】近江
47【静岡】浜松開誠館 vs【熊本】大津