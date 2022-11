【機動戦士ガンダム】こいつ……光るぞ！電池不要で光る化け物なiPhoneケース

「ええぃ!連邦軍のiPhoneケースは化け物か!」 という台詞が聞こえてきそうなハイテクiPhoneケースにご注目! 電池無しでLEDが光る『機動戦士ガンダム』シリーズのiPhoneケースで人とはちょっと違うインパクトを楽しんじゃおう。

プリント基板の設計製造技術や設備、デザイン力を使用した基板アート雑貨「FLASHシリーズ」より、ガンダム(RX-78-2)、シャア専用ザク(MS-06S)、ラストシューティング、ユニコーンガンダムVer.TWC(RX-0)の「FLASH 基板アート14Proケース、14Pro Maxケース」が、moeco直販ショップや取扱店に登場した。

「FLASHシリーズ」は、基板の緻密なデザインだけでなく、電波でLEDが光る回路を搭載していることが大きな特長。プリント基板用CADでデザインし、本物の基板に電子部品を実装している。

基板をデザインする基板CADはデザインソフトではないためマウスでひとつひとつ線を引いており、細い線で0.1mmの配線パターンで緻密にデザインされている。基板は金メッキ処理が施されており、電子部品を実装後、実装部品を保護するためにクリーンルーム(クラス1000)にて人の手により表面張力で樹脂がいっぱいになるまで1つ1つコーティングし真空加熱されている。

日本で設計、製造しており、全ての商品はRoHS対応品(鉛不使用商品)で、ギフトボックス梱包でプレゼントとしてもお使いいただける。

ガンダム(RX-78-2)デザインは勇ましく佇むガンダムの絵柄に、ガンダムの照準器用テレビカメラに実装したLEDが、シャア専用ザク(MS-06S)はシャアのイメージカラーの赤に彩られたケースにザクのインパクトあるモノアイが赤く光る仕様。

そしてラストシューティングデザインは劇場版『機動戦士ガンダムIII めぐりあい宇宙』のシーンを再現したデザインで、ビームライフルから発射されたビーム部のLEDが赤く輝く仕様となっており、ユニコーンガンダムVer.TWC(RX-0)は白いMSのコクピット部分に実装されたLEDが赤く光るようになっている。

iPhone 14シリーズでは、14Proと14Pro Max用の2種類をリリース予定とのこと。

また、MagSafe&ワイヤレス給電はラストシューティングデザインのみ使用可能となっており、他デザインは配線パターンが干渉するため使用できないのでご注意を。

※電波でLEDが光る回路は2020年に特許登録済み(特許番号6667777)。

☆『機動戦士ガンダム』の光るiPhoneケースを写真で見る(写真16点)>>>

(C)創通・サンライズ

(C)創通・サンライズ CG by NOMURA Co., Ltd.