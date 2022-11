グラビアアイドルの真島なおみが11月18日、自身のTwitterを更新し黒猫のコスプレショットを披露した。

真島は今回の投稿で「フォロワーさん60万人突破いたしました」と報告し、「すごい!いつも本当にありがとう」「これからも宜しくお願いいたします」とファンに向けて感謝の言葉をツイート。同投稿で黒猫のコスプレショットを披露しており、ランジェリー風の衣装からは谷間や素肌があらわになっている。今回の投稿に対してファンからは「こちらこそ、毎日ありがとう」「これからも応援させて頂きます」「陰ながら応援しています!」など暖かいコメントが寄せられた。

フォロワーさん60万人突破いたしました❣️

すごい!いつも本当にありがとう✨✨

これからも宜しくお願いいたします💕



Thank you for 600K followers!🎉 pic.twitter.com/FshHDuQSuv