着陸するなら…「誰もいない惑星？」「別の生命体がいる惑星？」LiSAの見解は!?

もし、新しい惑星に降り立ったなら、誰か(何か)と交流したいですか? それとも、1人で生きていきたいですか……?TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」で放送されているコーナー『どっちのCat or Dog』では、毎回何気ない疑問を2択で質問。翌放送日にリスナー投票の結果を発表し、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が感想を伝えています。11月16日(水)の放送では、「着陸するなら……誰もいない惑星 or 別の生命体がいる惑星」についての投票結果を発表。この日、生出演したLiSAも加わり、3人で意見を言い合いました。そのトークを紹介します。LiSA:え~……どっちにしてもアウトじゃない?校長・教頭:(笑)。ぺえ教頭:冷静ね! このコーナーは、こんな2択しかないのよ(笑)。LiSA:だって、誰もいなくても何にもないし、別の生命体がいてもその人が何かわかんないし……何されるかわかんないじゃん。ぺえ教頭:でも仲良くなれるかもしれないよ?LiSA:その希望……ほぼなくない!?校長・教頭:(笑)。ぺえ教頭:LiSA先生なら、宇宙人と絶対仲良くなれる。LiSA:本当? じゃあ……。こもり校長:強いて言うなら!?LiSA:希望にかけて、「別の生命体がいる惑星」で!ぺえ教頭:私もそっち。こもり校長:俺は絶対「誰もいない惑星」!LiSA:えー!◆誰もいない惑星:37.7%◆別の生命体がいる惑星:62.3%●「誰もいない惑星派」何か持っていけば文明を築けそう。第2の地球みたいに。●「別の生命体がいる惑星派」別の生命体と仲良くなってみたいし、自慢したい。最初は警戒されるかもだけど、徐々に仲を深めていきたい。こもり校長:ということですが、考え方としてはどっちもあるよね。LiSA:うん。こもり校長:でも俺は、文明築きたい派だな。こもり帝国を……!ぺえ教頭:あー、なるほどね!LiSA:いいな~。ぺえ教頭:LiSA帝国も見たいよね。LiSA:ね~。PLANET作りたい!こもり校長:LiSA PLANET……(笑)。ぺえ教頭:強そう(笑)。LiSAは、11月16日(水)にニューアルバム『LANDER』をリリース。"着陸船"というアルバムタイトルには、デビュー10周年イヤーを越えて新しい惑星でスタートする、との思いが込められています。毎週水曜に放送されている番組内のコーナー「LiSA LOCKS!」にも出演中です。