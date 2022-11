澤野弘之が展開するボーカルプロジェクト・SawanoHiroyuki[nZk]のニューアルバム「V」(ヴィー)が、2023年1月18日にリリースされることが決定した。

本作には、テレビアニメ「86-エイティシックス-」のエンディングテーマ「Avid」「Hands Up to the Sky」および第2クール最終話のエンディングテーマ「LilaS」、テレビアニメ「群青のファンファーレ」のエンディングテーマ「OUTSIDERS」の4曲に新曲8曲を加えた全12曲が収録される。新曲のうち、タイトルが明らかになっている「LEMONADE」はXAIをゲストボーカルに迎えた楽曲で、12月20日よりNetflixで独占配信される新作アニメ映画「七つの大罪 怨嗟のエジンバラ 前編」の主題歌に決定している。

また初回限定盤には、3月に東京・東京国際フォーラム ホールAで開催された「澤野弘之LIVE[nZk]007」のライブ映像を収録したBlu-rayが付属する。収録曲の詳細は追って発表されるので、ファンは続報も楽しみにしておこう。

澤野弘之 コメント

「七つの大罪」という作品とは2014年のアニメ放送から、その後も映画などシリーズを通して携わらせて頂きました。そんな中、今回「怨嗟のエジンバラ」の主題歌をSawanoHiroyuki[nZk]として担当できることを嬉しく思っています。

今回はボーカリストのXAIさんに参加して頂き、彼女のエモーショナルな歌声の表現力によって楽曲のエネルギーやグルーヴなど、自分の想像以上のサウンドに押し上げてくれたと感じています。

新たな「七つの大罪」の世界と共に楽曲を楽しんで頂ければ幸いです。

XAI コメント

これまで沢山影響を受けてきた澤野さんの作品に参加させて頂けるということで、ボーカリストとしての自分を鼓舞しながらのレコーディングでした。

偶然の妙でうまれた言葉あそびに、楽曲へ運命的なものを感じながらすごく楽しく歌わせて頂きました。

Go hell for leather! 歌詞にあるみたいに、思うままに猛烈に駆けていくような気持ちよさを早く爆音で感じてほしいです。