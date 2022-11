『all at once』初アコースティック・ライブのオフィシャルレポート！

2020年より本格始動した、柔らかで温かみのあるハーモニーを奏でる2人組のボーカルデュオ、all at once[オールアットワンス]が、初のアコースティックライブツアー「all at once acoustic live tour 2022 〜プレイメーカー〜」を、東京:赤羽ReNY alpha、大阪:Banana Hallにて開催した。

さらに東京公演のアンコールでは、2023年4月に東名阪ツアーを開催することも発表! 飛躍する未来をファンに誓った。

実は3月に、東阪いずれも同じ会場でバンドツアーを行っていた彼ら。歌を大切にすることにこだわって活動してきた2人だからこそ、前回ツアー終了後、次のチャレンジとして、より歌を聴かせるライブを届けたいという想いで今回のアコースティックツアーが決定した。

ファイナルとなった12日の大阪公演、サポートミュージシャンに迎えたキーボードの高島ユータとアコースティックギターの坂本夏樹が奏でる、穏やかなメロディーからスタート。all at onceの2人、そして集まった観客の気持ちがこれから始まるアコースティックステージへ向けてしっかりと高まった頃、仲宗根泉(HY)作詞・作曲の珠玉のバラード「年をかさねて」がスタート。公演後の2人によると、 ”想いが高まって1曲目から泣きそうになった” というほど感情溢れる歌声が届けられた。

続いて披露された「雨上がり架かる虹」では早速クラップが巻き起こり、会場中が一体となった。

いつものライブとは違い、椅子に座って少し穏やかな口調で届けられたWelcome MCの後、アニメ『名探偵コナン』オープニングテーマを担当した「JUST BELIEVE YOU」、アニメ『シュート! Goal to the Future』エンディングテーマを担当した「RIVALS」、そしてアニメ『名探偵コナン』オープニングテーマを担当した「星合」など、多くの人がall at onceに出会うきっかけにもなった楽曲をこの日限りのアレンジで披露した。

ギターの坂本が一旦退出しPiano ver.で届けられたのは、名優・宝田明さんが出演した最後の作品となった映画『世の中にたえて桜のなかりせば』の主題歌「蒼空」。楽曲の発表からこれまでの様々な想いを経て、一つ一つの言葉や美しい旋律を大切に披露した。

そしてピアノ高島と入れ替わって再度ステージに登場した坂本とともに、みんなでHAPPYになれる曲として「23:59」を伸びやかな歌声で届けた。

次に始まったのは、公式Twitterで募集したカバー曲タイム。リクエストされた楽曲から、東京公演はいきものがかり「笑顔」を披露したが、大阪公演では米米CLUBの「浪漫飛行」を歌い、それぞれの公演に訪れたファンを楽しませた。

お楽しみコーナーの後は、約3年前、コロナ禍の初期にリリースされたall at onceの始まりの1曲「12cm」、そしてファンに向けた楽曲「Make it better」を披露。誰もが経験したことのない不安の連続だった日々を周囲に支えられながら乗り越え、この時間、集まったファンと一緒に音楽を楽しめる幸せを噛み締めながら歌う姿が印象的だった。

本編も終わりに差し掛かり、ついにツアータイトル曲「プレイメーカー」を披露。Da-iCEの大野雄大をフィーチャリングに迎え、アニメ『名探偵コナン』のエンディングテーマとして制作された楽曲。インタビューの度に3人全員が口にするほど難易度の高い曲だが、 ”アニキ” と慕う大野から学び吸収した歌声で、この日は2人で力強く届けた。

そして本編ラストは「Mission to the moon」。総立ちのファンとともに身体を揺らして盛り上がった。

アコースティックライブながら熱く盛り上がった会場に迎えられたアンコールで、「Take mo Chance」を披露した後、ITSUKIによるMCで、3日後に誕生日を迎えるNARITOをサプライズで祝福。

「来年は恩返しする一年にします」という24歳の決意表明後、ツアーが終わる名残惜しさを抱えながら、西島秀俊主演ドラマ『シェフは名探偵』のオープニング主題歌として人気の「マカロン」を紹介、会場中の手拍子を受けながら笑顔で歌い切り、 ”突っ走って止まることなく皆さんの前で歌い続けます!” という熱い誓いでライブを終えた。

2023年には4月のツアーも決定し、年内にもまだまだ全国各地でのイベント出演を予定しているall at once。

ファンに背中を押され突き進む彼らから目が離せない!

