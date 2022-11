12月31日に東京・東京ガーデンシアターで開催される年越しロックイベント「50th New Year Rock Festival 2022-2023」の出演アーティスト第2弾が発表された。

第2弾としてラインナップされたのは、DIR EN GREY、KYONO、総合格闘家・瓜田純士と妻・麗子の瓜田夫婦、高橋和也(男闘呼組)、呂布カルマの5組。各種プレイガイドでは第2次先行チケットが販売されている。

「New Year Rock Festival」は内田裕也が1973年にスタートさせた恒例の年越しオールナイトイベント。2019年3月に内田が死去してからは彼の遺志を継いだHIRO(カイキゲッショク、湾岸の羊~Sheep living on the edge~)がプロデューサーを務めている。2019、2020年はコロナ禍の影響により無観客配信で行われたが、50周年を迎える今年は3年ぶりに有観客で開催される。

50th New Year Rock Festival 2022-2023

2022年12月31日(土・祝)東京都 東京ガーデンシアター

OPEN 18:00 / START 19:00

<出演者>

SHEENA & THE ROKKETS / カイキゲッショク / 亜無亜危異 / AI / The BONEZ / J-REXXX BAND / BAD HOP / 般若 / KATAMALI / DIR EN GREY / KYONO / 瓜田夫婦 / 高橋和也(男闘呼組) / 呂布カルマ / and more

Co Producer:Zeebra

Produced by HIRO

※「HIRO」のOはストローク符号付きが正式表記。