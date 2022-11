フジテレビの番組『EXITV! ~FODの新作・名作をPon!Pon!見せまくり!!~』(毎週木曜25:25~)で放送中のショートアニメ『ミニ豆ちゃん』の地上波未放送のシーズン2が全話視聴できるイベント『ミニ豆ちゃんファン感謝祭~フライング上映会』が、12月18日に東京・秋葉原UDXシアターで開催される。

(C)Making Animation Co., Ltd. All Rights Reserved.