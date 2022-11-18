種﨑敦美（ダイ役）、豊永利行（ポップ役）、早見沙織（レオナ役）、前野智昭（クロコダイン役）、シリーズディレクターの唐澤和也が6日、『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』完結記念トークイベントに登場。作品の魅力を語った。
（オススメ動画）
🎬前野智昭、妻・小松未可子のために一肌脱ぐ！？“ダイ”種﨑敦美が声優陣の“演じたキャラそのもの”な裏話を披露『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』完結記念トークイベント
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🎬【ほっこり】早見沙織、ちょっと噛みながらも『ダイの大冒険』ファンの温かさに感謝を述べる！『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』完結記念トークイベント
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🎬豊永利行、思わず涙があふれる！『ダイの大冒険』ポップ役を２年間勤め上げ、アツい思いをファンへ明かす『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』完結記念トークイベント
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