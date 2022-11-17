17日に国際親善試合でカナダ代表と対戦する日本代表のスターティングメンバーが発表された。
FIFAワールドカップカタール2022開幕前、唯一の強化試合で、北中米予選を1位で勝ち上がったカナダ代表と対戦する。日本代表を率いる森保一監督は前日会見での宣言通り、ケガ明け直後の板倉滉と浅野拓磨を先発起用。合流直後ひざの問題で別調整していた田中碧が、柴崎岳とボランチでコンビを組むことになった。また、相馬勇紀や谷口彰悟が先発に抜擢され、南野拓実や久保建英もスターティングイレブンに名を連ねた。
一方、脳震とうからの回復プロトコル中の遠藤航、ふくらはぎに違和感を覚える守田英正、体調不良で合流が遅れた三笘薫は帯同しておらず、ベンチメンバーから外れた。
試合はアラブ首長国連邦（UAE）のドバイにある『アル・マクトゥームスタジアム』で行われ、現地時間17時40分（日本時間22時40分）のキックオフを予定。試合の模様はNHK総合で全国生中継される。
日本代表のメンバーは以下の通り。
■日本代表 スターティングメンバー
▼GK
12．権田修一（清水エスパルス）
▼DF
19．酒井宏樹（浦和レッズ）
3．谷口彰悟（川崎フロンターレ）
4．板倉滉（ボルシアMG／ドイツ）
26．伊藤洋輝（シュトゥットガルト／ドイツ）
▼MF
7．柴崎岳（レガネス／スペイン）＜cap.＞
17．田中碧（デュッセルドルフ／ドイツ）
11．久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
10．南野拓実（モナコ／フランス）
24．相馬勇紀（名古屋グランパス）
▼FW
18．浅野拓磨（ボーフム／ドイツ）
□日本代表 ベンチメンバー
▽GK
1．川島永嗣（ストラスブール／フランス）
23．シュミット・ダニエル（シント・トロイデン／ベルギー）
▽DF
2．山根視来（川崎フロンターレ）
5．長友佑都（FC東京）
16．冨安健洋（アーセナル／イングランド）
22．吉田麻也（シャルケ／ドイツ）
▽MF／FW
8．堂安律（フライブルク／ドイツ）
14．伊東純也（スタッド・ランス／フランス）
15．鎌田大地（フランクフルト／ドイツ）
20．町野修斗（湘南ベルマーレ）
21．上田綺世（サークル・ブルッヘ／ベルギー）
25．前田大然（セルティック／スコットランド）
※ベンチ外
6．遠藤航（シュトゥットガルト／ドイツ）
13．守田英正（スポルティング／ポルトガル）
9．三笘薫（ブライトン／イングランド）