SCANDAL・HARUNA＆MAMIの地元、名古屋の素晴らしさをプレゼン！ 2人の心に響くのか？

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。11月14日(月)の配信では、名古屋エリア出身のMAMIとHARUNAに「名古屋の素晴らしさ」を今一度伝える企画「リビング・イン・名古屋シティ」をお届けしました。HARUNA:今回は、名古屋を特集するの?RINA:うん、します。TOMOMI:そうなんです。今回は「名古屋エリア」出身の2人、MAMIとHARUNAに「名古屋の素晴らしさ」を伝える「リビング・イン・名古屋シティ」!RINA:きましたー!TOMOMI:2人は「名古屋」のことが話題にあがって、「名古屋最高!」「名古屋って、いいところだよねー!」ってなると、「まあ、好きだけど」とか「いやいや……」とかってなるじゃないですか。HARUNA:いや、だから大好きなんだって。MAMI:大好きだよ、名古屋。RINA:うん、わかるよ、それはわかる。TOMOMI:でも「いやいやいや……」ってなるときあるよな。RINA:この間もそんな感じだった。TOMOMI:何回もこのやりとりになるんですよ。ということで、とにかく「名古屋の素晴らしさ」を伝えていきます。HARUNA:私たち2人に伝えてくれるってことだよね。MAMI:よかったね、名古屋のみんなー!TOMOMI:まずは名古屋の素晴らしさ、基本編からです。とにかく「名古屋城」! かつて、徳川家康が天下統一の最後の布石として築いた城、屋根に構える金のしゃちほこは名古屋のシンボル!MAMI:そうですよ。それは存じ上げております。TOMOMI:他にも「世界のトヨタ」「トヨタ産業技術記念館」「名古屋港水族館」、世界最大級のプラネタリウム「名古屋市科学館」「レゴランドジャパン」! 最近では「ジブリパーク」も!MAMI:科学館は遠足で行く所なの?HARUNA:科学館、めっちゃ楽しいから! だから、大好きなの! 名古屋!TOMOMI:科学館の何が最大級なの?HARUNA:……なんだろう、それは知らない。MAMI:私も知らない。TOMOMI:みんな本当に名古屋が好きなのか心配して、メールもきてますよ。MAMI:だから大好きなんだって!<リスナーからのメッセージ・ハルリズムさん>SCANDALの皆さん、こんばんは。毎週月曜の「Catch up」を聴くのが日課になっています。先日の配信で、ハルちゃんとマミちゃんが「地元の名古屋が大好きだけど住みたくはない」と言っていましたが、私は本気で名古屋に住みたいと思っています。生まれてこのかた、神奈川以外に住んだことがありません。来年には名古屋に引っ越す予定でいます。愛知県民の友達に(引っ越しのことを)話すと「名古屋は何もないよ」とみんなが口を揃えて言います。ライブやイベントなどでいろんな地方にも行き、観光地で好きなところはたくさんあるけれど、住みたいとまで思ったのは名古屋が初めてです。ツアーが決まったときに真っ先に申し込むのも名古屋です。SiMとの対バンに行った日も、泊まりでたっぷり名古屋の街を堪能してきました。私がこんなにも名古屋を好きになれたのは、ハルちゃんのおかげです。ラジオや番組でも、名古屋のことをディスりながらも熱く語っているハルちゃんとマミちゃんの話を聞くのが大好きです。これからも名古屋の魅力をたくさん伝えていきたいです。また名古屋でSCANDALのライブがあったら、必ず行きますので!TOMOMI:ハルちゃんのおかげらしいよ?MAMI:そもそもなんで、名古屋に住みたいと思ったんだろうね……。名古屋エリアの皆さん、いろいろなご意見をお待ちしております。<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056