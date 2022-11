JO1のドキュメンタリー映画「JO1 THE MOVIE『未完成』-Go to the TOP-」の特別上映イベントが、12月11日に世界4カ国の4館を含む103館の映画館で行われる。

12月11日に結成3周年を迎えるJO1。結成日に行われるこのイベントは、今年3月に公開された映画「JO1 THE MOVIE『未完成』-Go to the TOP-」を全国の映画館で再上映するというもの。日本全国99館の映画館での上映に加えて、アメリカ、フランス、インドネシア、タイの4カ国では多言語の字幕付きで特別上映される。なお、映画の英題は「JO1 THE MOVIE -Go to the TOP-」と名付けられている。

またTOHOシネマズ六本木には、上映後にJO1が登壇。この様子は、国内99館、そしてインドネシアとタイの2カ国で生中継される。アメリカ、フランスでの生中継については現在調整中で、決定次第アナウンスされる。対象の劇場やチケットの詳細についてはオフィシャルサイトにて確認を。