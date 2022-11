11月23日17:30よりテレビ東京系にて放送される音楽特番「テレ東音楽祭2022冬~思わず歌いたくなる!最強ヒットソング100連発~」の出演アーティスト第2弾が発表された。

第2弾では=LOVE、AKB48、後藤真希、櫻坂46、SUPER BEAVER、鈴木亜美、Da-iCE、龍玄とし(Toshl / X JAPAN)、乃木坂46、THE BEAT GARDEN、BE:FIRST、日向坂46、FANTASTICS from EXILE TRIBE、三浦大知、モーニング娘。'22など29組の出演が決定。このうち龍玄はヒット曲メドレーを歌い、オーディションバラエティ「ASAYAN」出身の鈴木と後藤は冬の名曲メドレーでコラボレーションする。

テレビ東京系「テレ東音楽祭2022冬~思わず歌いたくなる!最強ヒットソング100連発~」

2022年11月23日(水・祝)17:30~21:54

<出演者>

20th Century / NEWS / 関ジャニ∞ / KAT-TUN / Hey! Say! JUMP / A.B.C-Z / ジャニーズWEST / Travis Japan / 天月-あまつき- / =LOVE / AKB48 / 後藤真希 / STU48 / 大黒摩季 / 櫻坂46 / さくらみこ / GENIC / 純烈♨ダチョウ / SUPER BEAVER / 鈴木亜美 / Da-iCE / Tani Yuuki / T.M.Revolution / 龍玄とし(Toshl / X JAPAN) / 中山美穂 / 乃木坂46 / THE BEAT GARDEN / BE:FIRST / 日向坂46 / 広瀬香美 / FUNKY MONKEY BΛBY'S / FANTASTICS from EXILE TRIBE / 三浦大知 / モーニング娘。'22 / yama / LIL LEAGUE / wacci

総合MC:国分太一(TOKIO)

MC:広末涼子

進行:田中瞳(テレビ東京アナウンサー)

テレ東音楽祭 応援隊長:ジャニーズWEST