11月23日17:30よりテレビ東京系にて放送される音楽特番「テレ東音楽祭2022冬～思わず歌いたくなる！最強ヒットソング100連発～」の出演アーティスト第2弾が発表された。

第2弾では＝LOVE、AKB48、後藤真希、櫻坂46、SUPER BEAVER、鈴木亜美、Da-iCE、龍玄とし（Toshl / X JAPAN）、乃木坂46、THE BEAT GARDEN、BE:FIRST、日向坂46、FANTASTICS from EXILE TRIBE、三浦大知、モーニング娘。'22など29組の出演が決定。このうち龍玄はヒット曲メドレーを歌い、オーディションバラエティ「ASAYAN」出身の鈴木と後藤は冬の名曲メドレーでコラボレーションする。

テレビ東京系「テレ東音楽祭2022冬～思わず歌いたくなる！最強ヒットソング100連発～」

2022年11月23日（水・祝）17:30～21:54

＜出演者＞

20th Century / NEWS / 関ジャニ∞ / KAT-TUN / Hey! Say! JUMP / A.B.C-Z / ジャニーズWEST / Travis Japan / 天月-あまつき- / ＝LOVE / AKB48 / 後藤真希 / STU48 / 大黒摩季 / 櫻坂46 / さくらみこ / GENIC / 純烈♨ダチョウ / SUPER BEAVER / 鈴木亜美 / Da-iCE / Tani Yuuki / T.M.Revolution / 龍玄とし（Toshl / X JAPAN） / 中山美穂 / 乃木坂46 / THE BEAT GARDEN / BE:FIRST / 日向坂46 / 広瀬香美 / FUNKY MONKEY BΛBY'S / FANTASTICS from EXILE TRIBE / 三浦大知 / モーニング娘。'22 / yama / LIL LEAGUE / wacci

総合MC：国分太一（TOKIO）

MC：広末涼子

進行：田中瞳（テレビ東京アナウンサー）

テレ東音楽祭 応援隊長：ジャニーズWEST