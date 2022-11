LiSA「梶浦さんのピアノにいざなわれた」THE FIRST TAKEで『明け星 feat.梶浦由記』公開

LiSAが、11月16日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」に生出演。パーソナリティのこもり校長、ぺえ教頭とともに、近況や同日にYouTubeチャンネルTHE FIRST TAKEで公開された「明け星 feat.梶浦由記」について語りました。こもり校長:(LiSA登場後)なんか……2人、近しいね(笑)。ぺえ教頭:(笑)。こもり校長:見た目が……(笑)。LiSA:私も座る席が、こっち(教頭側の席)なんじゃないかと思ったもん(笑)。こもり校長:お互い(髪色が)黒とピンクのグラデーションが綺麗で。LiSA:でも教頭が就任したときから、私たち被ってましたよね?ぺえ教頭:そうそうそう(笑)。こもり校長:(笑)。ぺえ教頭:LiSA先生、今日渋谷いた?LiSA:渋谷にいました。え? 見ました?ぺえ教頭:私は見かけてないんだけど、ツイッターで「LiSA」ってエゴサしたら、目撃情報が多発してて(笑)。「LiSA見た!」「あれLiSA?」みたいな。こもり校長:そんなポケモンみたいなことあるの?ぺえ教頭:本当に……街に出たハクビシンみたいな。LiSA:(笑)。捕まえられちゃうじゃん!ぺえ教頭:(笑)。LiSA:でも、渋谷にいました。CD(ニューアルバム『LANDER』)のリリース日ということもあって、みなさんの目の前で大々的に写真を撮ってました。こもり校長:CDショップに行って?LiSA:そうですね。CDショップに『往け』ということで。こもり校長:さすが……(アルバム収録曲と)かけてきました!ぺえ教頭:すぐにかけるから! 上手よ。LiSA:(笑)。こもり校長:今日(11月16日)は、THE FIRST TAKEも公開になりましたね。ぺえ教頭:すごかった……!こもり校長:最初は、めっちゃ笑顔で入ってきましたよね?LiSA:たしかに! まぁね~、(THE FIRST TAKEへのソロ出演が)6曲目ですからね(笑)。ぺえ教頭:なかなかそんなベテランはいないわよ。こもり校長:だから、その笑顔のギャップがすごくて。あれだけ華やかに笑顔で入って来たのに、「いきます!」って言ってからの変化がすごかったです。LiSA:今回は、この「明け星」という曲を作ってくださった梶浦由記さんと一緒に……本当にタイマン? 1対1での演奏だったんです。こもり校長:うんうん。LiSA:梶浦さんはTHE FIRST TAKEが初めてで、梶浦さんも緊張されていて。ぺえ教頭:うん。LiSA:でもピアノを弾き始めた瞬間に、「梶浦さん入ったなぁ~」みたいな。こもり校長:いや、すごかった。LiSA:目の前で梶浦さんが入っちゃったもんだから、私も入らざるを得ないよね。連れてかれました。ぺえ教頭:いざなわれたのね。LiSA:はい、果てしない所までいざなわれました(笑)。【「明け星」であって「明け星」でない。原曲とは全く違う「明け星」になっていた。LiSA先生の歌声と梶浦由記先生のピアノだけなのに、強すぎる力があった。スゴすぎた……】(19歳)LiSA:本当にその通りですね。私の歌も、レコーディングのときとは全然違いましたね。梶浦さんのピアノにいざなわれた表現になっているし、歌詞もより表現したくなりましたね。こもり校長:本当に、「すげー!」の一言でしたね。ぺえ教頭:物語を、いつも以上に語りかけてくる感じだったよね。入り込んだ感じで。LiSA:そうですね。こもり校長:アングルも良かったよね。LiSA:あ~……でも、最初近すぎません?こもり校長:マイクとくちびるオンリーが続いて(笑)。LiSA:ほぼ目が入ってないし! みたいな。ぺえ教頭:(笑)。LiSA:ほぼ口じゃない? みたいな(笑)。もしかしたら違う人かもしれないじゃん!こもり校長:そんなわけはない……!LiSA:カメラ引いたら、LiSAでよかったねって(笑)。ぺえ教頭:(カメラで)抜きたくなるようなくちびるだったのよ。LiSA:本当!? もう6曲目とかになったら、撮るとこなかったんじゃないかな。こもり校長:そんわけないじゃないですか!全員:(笑)。LiSAは毎週水曜日に、同番組のコーナー「LiSA LOCKS!」に出演中です。今回はこのコーナーも生放送でお届けし、リスナーの相談に乗りました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/