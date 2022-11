「山﨑さん」あだ名では何と呼んでいる？「山さん」「ザキさん」はたまた…!?

知り合いの“山﨑さん”のことを、あだ名では何と呼んでいますか……?TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」で放送されているコーナー『どっちのCat or Dog』では、何気ない日常の疑問を2択で質問しリスナーが投票。翌放送日にその結果を発表し、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が感想を伝えています。11月15日(火)の放送では、「山﨑さんにあだ名をつけるなら? 山さん or ザキさん」についての投票結果を発表。こもり校長とぺえ教頭からは、「山さん」「ザキさん」だけでなく、3つ目、4つ目の呼び方も提案されました。ぺえ教頭:ザキさんじゃない? 「山さん」は、山本さんとか山下さんのイメージなんだよね。山﨑さんは、「ザキ」のほうが印象強くない?こもり校長:そうだね。しかも「山さん」は、年上感が出すぎじゃない?ぺえ教頭:大御所感?(笑)。こもり校長:そうそう(笑)。あと呼ぶときに、「山さん」と「ザキさん」なら、「ザキさん」のほうが遠くまで届きそうじゃない?ぺえ教頭:声の通りまで考えたのね(笑)。こもり校長:でも「山さん」も捨てられないので、結果を見ていきましょう!●「ザキさん」53.6%●「山さん」46.4%・「ザキさん」と濁点が付いているほうが、なんかかわいい。頼れる先輩って感じもする。・「ザキさん」はドラクエの呪文みたいで、強い感じがしてかっこいい。・私の苗字は「やまざき」なのですが、これまでにつけられたあだ名を振り返ると「山さん」がありました。こもり校長:たしかに……「山さん」って呼ばれている人はいるよね。ぺえ教頭:そうだね。でも私は、「ザキヤマさん」って呼びたくなっちゃうわ(笑)。どっちでもないんだけどさ!こもり校長:たしかに(笑)。でもこの2択なら……「山さん」と呼ばれるキャラもありそうだよね。「山ちゃん」とかね。ぺえ教頭:あ~! でも「ザキちゃん」はないよね。こもり校長:そうだよね。『どっちのCat or Dog』は、毎週月〜木曜の22時55分から放送されています(一部地域を除く)。このコーナーへの投票や過去放送分の結果は、番組のサイトでご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/