LiSA 10周年イヤーを終えて新しい惑星に着陸！ニューアルバム『LANDER』リリース

LiSAが、11月16日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」に生出演。この日リリースのニューアルバム『LANDER』について、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が感想を伝え、込められた思いを聞きました。こもり校長:ニューアルバム『LANDER』の発売おめでとうございます!LiSA:ありがとうございます!こもり校長:さきほどダイジェストを聴いたんですけど、いい曲だらけですね。LiSA:でしょ!? そうなんです!こもり校長:1曲に絞って話せないんですけど、教頭はどの曲が……?ぺえ教頭:私は10曲目の「シフクノトキ」、そして11曲目の「土曜日のわたしたちは」が……。LiSA:嬉しい~。ぺえ教頭:力強いLiSA先生を見る機会が多かったから、等身大のLiSAが問いかけてくるようなこの2曲が日常に寄り添ってくれている感じがして。家でも聴いているし、生活に溶け込んでいます。(14曲目の)「NEW ME」も好き。こもり校長:たしかにね。僕は(9曲目の)「HADASHi NO STEP」から、「シフクノトキ」、「土曜日のわたしたちは」、(12曲目の)「悪女のオキテ」も好きなんだけど、そこから(13曲目の)「dawn」、「NEW ME」の流れが……結局全部好きってことになるんですけど(笑)。LiSA:(笑)。でも前半は「ぶっ飛ばしていくぞ!」みたいな、ロケットが加速度を増していくような曲が多いんです。そこから(5曲目の)「明け星」になって、『鬼滅の刃』を感じてもらえる世界になったり。いろんな世界を旅したあとに大気圏をスパーンと抜けて、「HADASHi NO STEP」でキラキラ~みたいな。こもり校長:たしかに!LiSA:(アルバムを聴いて)宇宙旅行をしているみなさんの気持ちと一緒に行けたらいいなと思って。「HADASHi NO STEP」でやっと解き放たれるというか。ぺえ教頭:うんうん、解放される感じはあった。こもり校長:『LANDER』は「着陸船」という意味ですが、なぜこのタイトルになったんですか?LiSA:今年(2022年)の4月まで、(デビュー)10周年イヤー(の特別プロジェクト)をずっとやっていたんです。10周年って、大きな一つの締めじゃないですか。この先をどう過ごしていこうかと、10周年のなかでずっと考えていたんです。そこで終わりを迎えるのか、始まりを迎えるのか……心持ちによって、曲が全然変わってくるなと思っていて……。ぺえ教頭:うん。LiSA:なので、次の10年をすごくイメージしながらアルバムを作っていきました。「新しい惑星で始まったな」という感覚があったので、『LANDER』(=「着陸船」)というタイトルをつけました。【LiSA先生の「一斉ノ喝采」を聴くと、ワールドカップが楽しみすぎてマジでテンション上がる!】(18歳)(※2曲目に収録されている「一斉ノ喝采」は、ABEMA・テレビ朝日 FIFA ワールドカップ カタール 2022 番組公式テーマソングです)ぺえ教頭:わかる。LiSA:嬉しい~! もうすぐですからね。こもり校長:この曲はミュージックビデオも良かった! キラキラの照明の中で!LiSA:そうなんですよ。こもり校長:選手よりも動いてたんじゃないですか?LiSA:本当!? でも選手のみなさんが戦っている姿を表現できればいいなと思って、ミュージックビデオでは動きまくっています。こもり校長:めちゃくちゃ動いてるもん。ぺえ教頭:足を使っているわよ。LiSA:(笑)。こもり校長:だからこの曲を聴くと、「自分も動かなきゃ!」ってワクワクしてきます。燃えてきます。LiSA:ありがとうございます……!こもり校長:そして目の前には、宇宙食みたいなキラキラしたアルバムがあるんだけど!ぺえ教頭:これかわいい!LiSA:LiSA PLANETから持ってきました!こもり校長:"LiSA PLANET"、かわいい言い方(笑)。LiSA:(完全数量生産限定盤は)宇宙から届いたよ! みたいな圧縮パッケージになっているんですよ。ぺえ教頭:なるほどね~。こもり校長:おもちゃを開けるぐらいワクワクしますね。LiSA:中にいっぱい(グッズが)入っていますからね! Tシャツも入ってるよ!