フジテレビ系音楽特番「2022FNS歌謡祭」が12月7日(水)と14日(水)に2週連続で生放送されることが決定。出演アーティスト第1弾として計65組が発表された。

2夜合計で9時間30分以上にわたって生放送される「2022FNS歌謡祭」。司会は相葉雅紀とフジテレビアナウンサーの永島優美が務める。また第1夜は、3年ぶりに「FNS歌謡祭」の象徴である東京・グランドプリンスホテル新高輪・飛天から放送されることも決定した。

第1夜には蒼井翔太、KAT-TUN、KinKi Kids、King & Prince、工藤静香、JO1、GENERATIONS from EXILE TRIBE、SUPER BEAVER、Snow Man、ジェジュン、Sexy Zone、DA PUMP、DISH//、刀剣男士 team江、NiziU、乃木坂46、秦基博、浜崎あゆみ、氷川きよし、藤井フミヤ、松平健、三浦大知、水樹奈々、水谷豊、Mrs. GREEN APPLE、満島ひかり、森高千里、優里、LiSAらが出演する。第2夜にはaiko、=LOVE、ウタ from ウタワールド、AKB48、A.B.C-Z、STU48、関ジャニ∞、Creepy Nuts、櫻坂46、ジャニーズWEST、SixTONES、Da-iCE、徳永英明、nobodyknows+、BiSH、広瀬香美、FANTASTICS from EXILE TRIBE、マカロニえんぴつ、宮本浩次、yama、緑黄色社会らが登場。また第1夜と第2夜の両方にOfficial髭男dismが出演する。

映画「ONE PIECE FILM RED」に登場するウタ(CV:名塚佳織 / 歌唱:Ado)は「新時代」「逆光」「世界のつづき」の3曲をスペシャルメドレーで披露。秦基博はウタに提供した「風のゆくえ」、Mrs. GREEN APPLEは「私は最強」をそれぞれセルフカバーで届ける。2夜連続で出演するOfficial髭男dismは、第1夜で現在放送中のテレビドラマ「silent」の主題歌「Subtitle」を初パフォーマンス。第2夜では「ミックスナッツ」をフジテレビ本社屋の球体展望室で演奏する。

松平健は約18年ぶりに飛天から「マツケンサンバII」を届ける。水谷豊は約14年ぶりに「カリフォルニア・コネクション」を生披露。浜崎あゆみは多くのリスナーに愛されてきた楽曲「appears」「Who…」を歌唱する。さらに番組には「ちいかわ」からメインキャラクターのちいかわとハチワレが飛天に登場。アニメのエンディングテーマの「ひとりごつ」をハチワレ役の田中誠人とともに届ける。またフジテレビを代表するキャラクターであるガチャピン、ムックが2人そろって初出演し、DA PUMPとコラボパフォーマンスを行う。

番組ではアーティストたちによるコラボレーションも多数行われる。第1夜では、かつてFolderで一緒に活動していた満島ひかりと三浦大知が一夜限りのコラボレーションを披露。工藤静香は水樹奈々と、森高千里は蒼井翔太とそれぞれコラボパフォーマンスを行う。

さらに番組では冬にぴったりの名曲を特別演出で届ける。森高千里と乃木坂46は「ジン ジン ジングルベル」、JO1は「LAST CHRISTMAS」を披露。第2夜では広瀬香美がBiSH、花村想太(Da-iCE)、大野雄大(Da-iCE)、=LOVEらとコラボレーションし、数々の冬の名曲を歌唱する。

フジテレビ系「2022FNS歌謡祭」

第1夜

2022年12月7日(水)18:30~23:28

<出演者>

司会:相葉雅紀 / 永島優美(フジテレビアナウンサー)

蒼井翔太 / 生田絵梨花 / Official髭男dism / ガチャピン・ムック / KAT-TUN / KinKi Kids / King & Prince / 工藤静香 / 劇団四季「美女と野獣」 / 倖田來未 / THE ALFEE / JO1 / GENERATIONS from EXILE TRIBE / SUPER BEAVER / Snow Man / ジェジュン / Sexy Zone / 田中誠人 / DA PUMP / ちいかわ・ハチワレ / DISH// / 刀剣男士 team江 / NiziU / 乃木坂46 / 秦基博 / 浜崎あゆみ / 氷川きよし / 藤井フミヤ / 松下洸平 / 松平健 / 三浦大知 / 水樹奈々 / 水谷豊 / Mrs. GREEN APPLE / 満島ひかり / 宮本笑里 / milet / 森高千里 / 薬師丸ひろ子 / 優里 / LA DIVA(森山良子、平原綾香、新妻聖子、サラ・オレイン) / LiSA / and more

第2夜

2022年12月14日(水)18:30~23:03

司会:相葉雅紀 / 永島優美(フジテレビアナウンサー)

aiko / 生田絵梨花 / =LOVE / ウタ from ウタワールド / AKB48 / A.B.C-Z / STU48 / Official髭男dism / 関ジャニ∞ / Creepy Nuts / 櫻坂46 / ジャニーズWEST / SixTONES / Da-iCE / 徳永英明 / nobodyknows+ / BiSH / 広瀬香美 / FANTASTICS from EXILE TRIBE / マカロニえんぴつ / 満島真之介 / 宮本浩次 / yama / 山崎育三郎 / 緑黄色社会 / and more