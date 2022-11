ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStation 5(PS5)/ PlayStation 4(PS4)用ソフトウェア『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』の特別動画「佐久間宣行×岸大河 『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』を実況プレイ!“大人のおじさんが泣くドキュメント”」を、2022年11月16日よりPlayStation公式YouTubeチャンネルにて公開した。

「佐久間宣行×岸大河 『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』を実況プレイ!“大人のおじさんが泣くドキュメント”」は、テレビプロデューサーの佐久間宣行さんがゲームキャスターの岸大河さんと共に『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』の魅力をお伝えするゲームプレイ動画。アクションゲームは苦手と話す佐久間さんだが、2018年発売の前作『ゴッド・オブ・ウォー』について「アクションが下手な僕でもこんなに楽しめるゲーム」と評し、「クレイトスが雑魚敵を一つ倒すだけでも一日の嫌なことが忘れられる」、「仕事で嫌なことがあった時に『ゴッド・オブ・ウォー』をやっていた」という当時の思い出と共に、「ゴッド・オブ・ウォー」シリーズが持つアクションの爽快感を紹介する。

佐久間さんが新作『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』のプレイを開始すると、難敵に行方を阻まれるが、岸さんの助言や敵との戦いを重ねて成長し、最後はまさかの涙と喝采の展開に。今回のプレイ体験について佐久間さんは“大人のおじさんが泣くドキュメント”と振り返り、『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』については“大人にとって最高のテーマパーク”と表した。

なお、同作はCERO Z(18歳以上のみ対象)のタイトルのため、過激なアクションシーンは佐久間さんと岸さんのリアクションのみ映し出される。

佐久間宣行×岸大河 『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』を実況プレイ!“大人のおじさんが泣くドキュメント

佐久間宣行さん コメント

操作がシンプルで格好いいアクションができるのでアクションゲームが苦手な僕でも楽しむことができました。でもその割にはめちゃくちゃボスに倒されて現場の空気に耐えかねたところがあったので、最後はぐっときてしまいましたね(笑)。また前作と比べてクレイトスとアトレウスの親子の信頼関係は増しているなと。親が信用することで子供は伸びていくし、自分が想像できないような能力を出すこともあると思うので、良い関係性だなと感じました。前作をプレイした方も、していない方も楽しめると思いますので、是非僕の因縁の“ドレキ”と戦っていただきたいですね(笑)

岸大河さん コメント

前作と比べて、ゲームとしての進化をとても感じました。氷や火といった属性を上手く使った攻撃や強化をする際のアイテムの分かりやすさ、あとはストーリーを進めていく中でアトレウスやミーミルがうまくアテンドをしてくれるので、ゲームを進める中でギミックを解くのが苦手な方にも親切な設計になっていると思います。また映像の綺麗さやハプティックフィードバックによる斧で攻撃した際の振動などPS5ならでは機能によってゲームへの没入感はさらに増していますね。私も早く続きをプレイしたいですし、皆さんにも是非ゲームプレイを楽しんでいただきたいなと思います。

©2022 Sony Interactive Entertainment LLC. God of War is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the U.S. and other countries.