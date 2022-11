BTSのRM、ソロアルバム『Indigo』スポイラーイメージ公開

BTSのRMが、2022年12月2日に発売されるソロアルバム『Indigo』のスポイラーイメージを公開した。

アルバム『Indigo』は、2018年10月に公開されたミックステープ『mono.』以後、約4年ぶりにRMが披露するソロ作品で、自身の悩みと考えをそのまま盛り込んだアルバム。

関連記事:RMが語るK-POPの定義、BTSと自分自身のアイデンティティ

今回のスポイラーイメージはRM自身が公式SNSに11月12〜14日と順を追って、ソロアルバムのタイトルである『Indigo』のハッシュタグとともにアルバムの雰囲気を垣間見ることができる画像を掲載していったもの。1枚目に「the last archive of my twenties」(私の20代の最後の記録)というフレーズが書かれた青い光のイメージ、2枚目に暖かい色味のアナログ性が感じられる空間写真、3枚目に実物アルバムのムードカットと順に掲示し、今回のアルバムの全般的な雰囲気とテーマを明示した。

<リリース情報>

RM

ソロアルバム『Indigo』

予約受付開始:2022年11月15日(火)11:00~

韓国発売日:2022年12月2日(金)

日本発売日:2022年12月10日(土)

※上記日程は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

・商品形態

全2形態

価格:

Indigo Book Edition

2860円(税込)

Indigo Postcard Edition(Weverse Albums ver.)

価格:1870円(税込)

・Indigo Book Edition構成品>

1. Outer Box: W176xH246xT21 I 1ea

2. Booklet: W168xH240xT10 I 100page I 1ea

3. Postcard: W125xH185 I 2ea

4. Photocard: W85xH55 I 1ea of 3ea

5. Fabric card: W85xH55 I 1ea

6. CD Envelope: W125xH125 I 1ea

7. CD-R: 1ea

8. Instant Photo: W113xH90 I 1ea

9. Poster: W330xH446 I 1ea

・Indigo Postcard Edition(Weverse Albums ver.)構成品

1. Outer Box: W92xH133XT16 I 1ea

2. Lyric Book: W90xH130 I 32page I 1ea

3. Photocard: W85xH55 I 1ea of 2ea

4. Postcard: W90xH130 I 30ea

5. Instant Photo: W113xH90 I 1ea

6. QR Card: W90xH130 I 1ea

7. User Guide: W90xH130 I 1ea

BTS 公式ホームページ:https://bts-official.jp/