ミスドの店舗が『ポケモン』だらけに！？可愛すぎる店舗に潜入してきた！

ミスタードーナツでは、現在『ポケモン』とのコラボレーションを、「キミが笑顔に、なりますように。」というテーマのもと実施中です。

本キャンペーン期間中、「ミスドでポケモンに首ったけ Welcome to my room」をテーマにした『デコレーション ショップ』を、ミスタードーナツ高田馬場戸山口ショップにて、期間限定で実施!

『デコレーション ショップ』が実施されるのは、全国でこのミスタードーナツ高田馬場戸山口ショップのみ。装飾だけでなく、ポケモンがデザインされたお皿やマグカップで商品を提供してくれるという徹底っぷり!

店内の様子、オリジナルのお皿・マグカップなどなど、さっそく紹介していきます!

【座っていいの!?ポケモンのソファ】

『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』に登場する、最初のパートナーの3匹のぬいぐるみのソファ。テーブルの中まで、ぬいぐるみがギッシリ!

「座っても大丈夫なのかな……?」と思われた方も多いと思いますが、こちら確認したところ、座ってOKとのこと! ポケモンに囲まれながら、至福の時間を過ごしてください♪

【ソファの周りには、ぬいぐるみのシャンデリア&花瓶も!】

ソファやテーブルだけでなく、シャンデリアや花瓶もポケモンになっています! 夢のような空間ですね♪ ぜひここで記念の一枚を!

【ポケモンだらけの壁や椅子、モンスターボールも!】

ソファがあった隣のスペースに、ポケモンの椅子を発見しました! 椅子の背には、大きなピカチュウが隠れています♪ ぜひ自分の目で確かめてみてください!

こちらの椅子が置いてある空間には、宙に浮くモンスターボール、ポケモンのぬいぐるみでデコレーションされた壁があります! お気に入りのポケモンを探してみるのも楽しそう♪

【お皿・マグカップまでポケモン♪】

新しいポケモンのニャオハ、ホゲータ、クワッスがデザインされた、ミスタードーナツオリジナルのお皿やマグカップで、イートインの商品を提供してもらえます!(※マグカップは一部のホットドリンクのみ、オリジナル什器でのご提供となります)

たくさんのポケモンに囲まれて、ポケモンのお皿・マグカップで、ポケモンのドーナツを食べる……なんとも幸せな時間……!

ポケモンだらけの遊び心あふれる空間を体験できるのは、ここ高田馬場戸山口ショップだけ! ぜひチェックを!!

(C)2022 Pokémon. (C)1995-2022 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。