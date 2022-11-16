「サンライズフェスティバル2023」の上映作品と各上映日が決定。「バトルスピリッツ」のカードイラストなどを手がけるイラストレーター・藤井英俊描き下ろしキービジュアルが公開された。
2023年1月9日から22日まで東京・グランドシネマサンシャイン池袋、1月21日、22日に静岡・シネマサンシャイン沼津、1月28日、29日に東京・新宿ピカデリーで行われる同イベント。サンライズとバンダイナムコピクチャーズの人気タイトルを、トークショーを交えながら連日上映する。
上映は「TIGER & BUNNY」の特別編集版「SPECIAL EDITION SIDE TIGER」と「SPECIAL EDITION SIDE BUNNY」を皮切りに、「THE SOUND OF TIGER & BUNNY 2016」、「劇場版 TIGER & BUNNY -The Beginning-」、「劇場版 TIGER & BUNNY -The Rising-」を上映。さらに配信中の最新作「TIGER & BUNNY 2」が初めて劇場で上映される。
また2019年に誕生したSUNRISE BEYONDがサンフェスに初参戦し、オリジナルロボットアニメ「境界戦機」を上映。さらにシリーズ完結作「新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN」、Blu-ray BOXの発売が決定している「疾風！アイアンリーガー」と「勇者特急マイトガイン」、放送40周年を迎えた「聖戦士ダンバイン」と「装甲騎兵ボトムズ」の同時上映も決まった。なお「聖戦士ダンバイン」および「装甲騎兵ボトムズ」の上映話数は、Web投票により決定。サンライズ作品の公式ポータルサイト・サンライズワールドにて本日11月16日から30日まで投票を受け付けている。
そのほか「ガンダム」シリーズから映画「機動戦士Zガンダム A New Translation」3部作、「∀ガンダム I 地球光」と「∀ガンダム II 月光蝶」、劇場版「Gのレコンギスタ」5部作が登場。そして「ラブライブ！」シリーズからは、「ラブライブ！サンシャイン!!」より「Aqours CHRONICLE」を上映する。チケット情報やトークショーの実施内容は追って伝えられる。
「サンライズフェスティバル2023」
会場：東京都 グランドシネマサンシャイン池袋
2023年1月9日（月・祝）：「TIGER & BUNNY SPECIAL EDITION SIDE TIGER」
2023年1月10日（火）：「TIGER & BUNNY SPECIAL EDITION SIDE BUNNY」
2023年1月11日（水）：「THE SOUND OF TIGER & BUNNY 2016」
2023年1月12日（木）：「劇場版 TIGER & BUNNY -The Beginning-」
2023年1月13日（金）：「劇場版 TIGER & BUNNY -The Rising-」
2023年1月14日（土）：「ファイ・ブレイン 神のパズル」
2023年1月14日（土）：「TIGER & BUNNY 2」
2023年1月15日（日）：「聖戦士ダンバイン＆装甲騎兵ボトムズ 同時上映」
2023年1月15日（日）：「境界戦機」
2023年1月16日（月）：「ラブライブ！サンシャイン!! Aqours CHRONICLE」
2023年1月17日（火）：「ラブライブ！サンシャイン!! Aqours CHRONICLE」
2023年1月18日（水）：「ラブライブ！サンシャイン!! Aqours CHRONICLE」
2023年1月19日（木）：「ラブライブ！サンシャイン!! Aqours CHRONICLE」
2023年1月20日（金）：「ラブライブ！サンシャイン!! Aqours CHRONICLE」
2023年1月21日（土）：「疾風！アイアンリーガー」
2023年1月21日（土）：「勇者特急マイトガイン」
2023年1月22日（日）：「新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN」
会場：静岡県 シネマサンシャイン沼津
2023年1月21日（土）：「ラブライブ！サンシャイン!! Aqours CHRONICLE」
2023年1月22日（日）：「ラブライブ！サンシャイン!! Aqours CHRONICLE」
会場：東京都 新宿ピカデリー
2023年1月28日（土）：「機動戦士Zガンダム A New Translation」3部作
2023年1月29日（日）：「∀ガンダム I 地球光」、「∀ガンダム II 月光蝶」、劇場版「Gのレコンギスタ」5部作
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