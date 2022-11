「サンライズフェスティバル2023」の上映作品と各上映日が決定。「バトルスピリッツ」のカードイラストなどを手がけるイラストレーター・藤井英俊描き下ろしキービジュアルが公開された。

2023年1月9日から22日まで東京・グランドシネマサンシャイン池袋、1月21日、22日に静岡・シネマサンシャイン沼津、1月28日、29日に東京・新宿ピカデリーで行われる同イベント。サンライズとバンダイナムコピクチャーズの人気タイトルを、トークショーを交えながら連日上映する。

上映は「TIGER & BUNNY」の特別編集版「SPECIAL EDITION SIDE TIGER」と「SPECIAL EDITION SIDE BUNNY」を皮切りに、「THE SOUND OF TIGER & BUNNY 2016」、「劇場版 TIGER & BUNNY -The Beginning-」、「劇場版 TIGER & BUNNY -The Rising-」を上映。さらに配信中の最新作「TIGER & BUNNY 2」が初めて劇場で上映される。

また2019年に誕生したSUNRISE BEYONDがサンフェスに初参戦し、オリジナルロボットアニメ「境界戦機」を上映。さらにシリーズ完結作「新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN」、Blu-ray BOXの発売が決定している「疾風!アイアンリーガー」と「勇者特急マイトガイン」、放送40周年を迎えた「聖戦士ダンバイン」と「装甲騎兵ボトムズ」の同時上映も決まった。なお「聖戦士ダンバイン」および「装甲騎兵ボトムズ」の上映話数は、Web投票により決定。サンライズ作品の公式ポータルサイト・サンライズワールドにて本日11月16日から30日まで投票を受け付けている。

そのほか「ガンダム」シリーズから映画「機動戦士Zガンダム A New Translation」3部作、「∀ガンダム I 地球光」と「∀ガンダム II 月光蝶」、劇場版「Gのレコンギスタ」5部作が登場。そして「ラブライブ!」シリーズからは、「ラブライブ!サンシャイン!!」より「Aqours CHRONICLE」を上映する。チケット情報やトークショーの実施内容は追って伝えられる。

「サンライズフェスティバル2023」

会場:東京都 グランドシネマサンシャイン池袋

2023年1月9日(月・祝):「TIGER & BUNNY SPECIAL EDITION SIDE TIGER」

2023年1月10日(火):「TIGER & BUNNY SPECIAL EDITION SIDE BUNNY」

2023年1月11日(水):「THE SOUND OF TIGER & BUNNY 2016」

2023年1月12日(木):「劇場版 TIGER & BUNNY -The Beginning-」

2023年1月13日(金):「劇場版 TIGER & BUNNY -The Rising-」

2023年1月14日(土):「ファイ・ブレイン 神のパズル」

2023年1月14日(土):「TIGER & BUNNY 2」

2023年1月15日(日):「聖戦士ダンバイン&装甲騎兵ボトムズ 同時上映」

2023年1月15日(日):「境界戦機」

2023年1月16日(月):「ラブライブ!サンシャイン!! Aqours CHRONICLE」

2023年1月17日(火):「ラブライブ!サンシャイン!! Aqours CHRONICLE」

2023年1月18日(水):「ラブライブ!サンシャイン!! Aqours CHRONICLE」

2023年1月19日(木):「ラブライブ!サンシャイン!! Aqours CHRONICLE」

2023年1月20日(金):「ラブライブ!サンシャイン!! Aqours CHRONICLE」

2023年1月21日(土):「疾風!アイアンリーガー」

2023年1月21日(土):「勇者特急マイトガイン」

2023年1月22日(日):「新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN」

会場:静岡県 シネマサンシャイン沼津

2023年1月21日(土):「ラブライブ!サンシャイン!! Aqours CHRONICLE」

2023年1月22日(日):「ラブライブ!サンシャイン!! Aqours CHRONICLE」

会場:東京都 新宿ピカデリー

2023年1月28日(土):「機動戦士Zガンダム A New Translation」3部作

2023年1月29日(日):「∀ガンダム I 地球光」、「∀ガンダム II 月光蝶」、劇場版「Gのレコンギスタ」5部作

(c)サンライズ (c)創通・サンライズ (c)BNP/T&B2 PARTNERS