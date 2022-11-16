城平京・片瀬茶柴原作によるTVアニメ「虚構推理 Season2」が2023年1月8日よりTOKYO MXほかにて放送開始。第3弾PVが発表された。
第3弾PVは、Season2に登場する怪異たちの映像からスタート。琴子、九郎、雪女らキャラクターの最新映像がお目見えした。さらに後半ではカノエラナの歌うオープニングテーマ「ヨトギバナシ」を聴くこともできる。また九郎の従姉で初恋の相手・桜川六花役の佐古真弓からのコメントも到着した。
佐古真弓（桜川六花役）コメント
また六花さんを演じられる喜びと同時に、緊張で胸がいっぱいになりました。
捉えたと思ったらスルリと逃げてゆく六花さん。難しい役ですが、しっかり捕まえ演じたいと思います。
TVアニメ「虚構推理 Season2」
TOKYOMX：2023年1月8日（日）より毎週日曜日25:05～
BS日テレ：2023年1月9日（月）より毎週月曜日24:00～
アニマックス：2023年1月14日（土）より毎週土曜日23:30～
スタッフ
原作：城平京（講談社タイガ刊）
漫画：片瀬茶柴（講談社『月刊少年マガジン』、『月刊少年マガジンR』連載）
監督：後藤圭二
シリーズ構成：高木登
キャラクターデザイン・総作画監督：松本健太郎
アニメーション制作：ブレインズ・ベース
キャスト
岩永琴子：鬼頭明里
桜川九郎：宮野真守
雪女：悠木碧
室井昌幸：古川慎
桜川六花：佐古真弓