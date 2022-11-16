12月7日・14日の2週連続でフジテレビ系にて放送される「2022FNS歌謡祭」の第1弾出演者が発表された。「ちいかわ」からちいかわとハチワレ、「ONE PIECE FILM RED」からウタが出演する。
相葉雅紀とフジテレビの永島優美アナウンサーが司会を務め、2夜合計で9時間30分超の生放送が行われる「2022FNS歌謡祭」。12月1日放送の第1夜には、朝の情報番組「めざましテレビ」内で放送されている、ナガノ原作によるTVアニメ「ちいかわ」より、ちいかわとハチワレが飛天に登場し、エンディングテーマの「ひとりごつ」を披露する。また蒼井翔太、水樹奈々が名を連ねたほか、「FNS歌謡祭」恒例のミュージカル企画として、今年7周年を迎えたミュージカル「刀剣乱舞」より、刀剣男士 team江が6振りで参加する。
12月14日放送の第2夜には、尾田栄一郎原作による映画「ONE PIECE FILM RED」よりAdoが歌唱キャストを務めるウタが登場。中田ヤスタカが楽曲提供した「新時代」、Vaundyが楽曲提供した「逆光」、折坂悠太が楽曲提供した「世界のつづき」の3曲をメドレーで届ける。なお第1夜にて秦基博が「風のゆくえ」、Mrs. GREEN APPLEが「私は最強」をセルフカバーする。
「2022FNS歌謡祭」
第1夜：2022年12月7日（水）18:30～23:28
第2夜：2022年12月14日（水）18:30～23:03
司会：相葉雅紀、永島優美（フジテレビアナウンサー）
第1夜出演アーティスト
蒼井翔太
生田絵梨花
Official髭男dism
ガチャピン・ムック
KAT-TUN
KinKi Kids
King & Prince
工藤静香
劇団四季『美女と野獣』
倖田來未
THE ALFEE
JO1
GENERATIONS
SUPER BEAVER
Snow Man
ジェジュン
Sexy Zone
田中誠人
DA PUMP
ちいかわ・ハチワレ
DISH//
刀剣男士 team江
NiziU
乃木坂46
秦基博
浜崎あゆみ
氷川きよし
藤井フミヤ
松下洸平
松平健
三浦大知
水樹奈々
水谷豊
Mrs. GREEN APPLE
満島ひかり
宮本笑里
milet
森高千里
薬師丸ひろ子
優里
LA DIVA（森山良子、平原綾香、新妻聖子、サラ・オレイン）
LiSA
ほか
第2夜出演アーティスト
aiko
生田絵梨花
＝LOVE
ウタ from ウタワールド
AKB48
A.B.C-Z
STU48
Official髭男dism
関ジャニ∞
Creepy Nuts
櫻坂46
ジャニーズWEST
SixTONES
Da-iCE
徳永英明
nobodyknows+
BiSH
広瀬香美
FANTASTICS
マカロニえんぴつ
満島真之介
宮本浩次
yama
山崎育三郎
緑黄色社会
ほか