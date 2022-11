Ryohuがオカモトショウとのコラボ曲リミックス配信、ツアーファイナルにKANDYTOWN

Ryohuが、11月2日(水)にCDリリースした2ndアルバム『Circus』収録曲から旧友オカモトショウ(OKAMOTOS)との楽曲「Hanabi feat. オカモトショウ」のリミックス音源を2022年11月16日に配信リリースすることを発表した。

約2年振りの2ndアルバム『Circus』は、客演を迎えず制作した1stアルバム『DEBUT』から一転、総勢14組の個性豊かなアーティストを迎え制作された。

「Hanabi feat. オカモトショウ」は、ヒップホップ集団YENTOWNのビートメーカーでAwich、RADWIMPS、MIYAVIなど様々なアーティストのプロデュースを手掛けるChaki Zuluがリミックスを手掛けており、ロックとヒップホップの新たな可能性を提示した楽曲がエレクトロR&Bとしてリアレンジされたトラックと、Ryohuとオカモトショウの歌声が合わさった楽曲になっている。

また、アルバムリリースツアーファイナルとなる12月2日の恵比寿LIQUIDROOM公演のゲストアーティストにRyohuが所属するヒップホップクルーKANDYTOWNの出演が決定。バンドメンバーにTENDRE、磯貝一樹、田中航、MELRAW、Yohji Igasashiを迎えた6人編成でパフォーマンスをする本公演のゲストには、アルバム収録曲に参加しているYONCE(Suchmos)、IO(KANDYTOWN)、佐藤千亜妃、Jeter(Peterparker69)、オカモトショウ(OKAMOTOS)に加え、KANDYTOWNの計6組のアーティストが出演する。

さらにアパレルブランドLIBEREが同公演をサポートすることが決定。コラボレーションムービーがLIBERE オフィシャルInstagram、Ryohuの各SNSサイトにて公開されている。

<リリース情報>

Ryohu

「Hanabi feat.オカモトショウ(Chaki Zulu Remix)」

配信日:2022年11月16日(水)

配信リンク

https://jvcmusic.lnk.to/Hanabi_remix

Ryohu

2nd アルバム『Circus』

発売中

(完全生産限定盤:CD+7” ANG)

品番:VIZL-2120

価格:4950円(税込)

※本作は本編CDに加え7インチアナログ盤を同梱した完全生産限定盤

・パッケージデザインを手掛けた岡本ユウジ(CYDERHOUSE)によるデザインブック[12P]

・『Circus』ロゴステッカー

・5作連続コラボシングルの2ショットポストカード(5種のうち1種ランダム封入)

=収録内容=

CD収録曲

1. Money Money feat. Jeter

2. Dance

3. One Way feat. YONCE

4. No Lie

5. Cry Now feat. 佐藤千亜妃

6. Real feat. IO

7. Magic Mirror feat. AAAMYYY, TENDRE

8. Hanabi feat. オカモトショウ

9. Thank You

7inchアナログ盤収録曲

A-Side One Way feat. YONCE

B-Side One Way feat. YONCE(Shinichi Osawa Remix)

参加アーティスト:

AAAMYYY、Giorgio Blaise Givvn、IO (KANDYTOWN)、Jeter (Peterparker69)

Neetz (KANDYTOWN)、Shin Sakiura、TENDRE、Yohji Igarashi、

YONCE(Suchmos)、磯貝一樹、オカモトショウ(OKAMOTOS)、小西遼、佐藤千亜妃、冨田ラボ

商品購入ページ

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2120.html

<ライブ情報>

「Ryohu 2nd Album”Circus”Release Tour Final」

2022年12月2日(金)東京・恵比寿LIQUIDROOM

時間:OPEN 18:00 / START 19:00

チケット発売中

チケットぴあ

https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2231401&rlsCd=001&lotRlsCd=

ローソンチケット

https://like.com/order/?gLcode=73385&gPfKey=20220825000001217029&gEntryMthd=01&gScheduleNo=1&gCarrierCd=08&gPfName=%EF%BC%B2%EF%BD%99%EF%BD%8F%EF%BD%88%EF%BD%95&gBaseVenueCd=37524

イープラス

https://eplus.jp/sf/detail/2780620001-P0030008P021001?P1=1221

Ryohu Official HP:https://www.ryohu.com/