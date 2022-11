『つりグミ すみっコぐらし』離さないようにすみっコをつりあげよう♪

長いグミをちぎれないようにトレーからつりあげる「つりグミシリーズ」から、人気キャラクター『すみっコぐらし』デザインの「すみっコぐらし つりグミ」が新登場♪ 2022年11月14日(月)より、全国量販店のお菓子売り場にて販売中だ。

「つりグミ」シリーズは、2020年に発売を開始したバンダイオリジナル菓子。トレーからグミをちぎれないようにつり上げるエンターテイメント菓子で、シリーズを代表する「魚ギョっと釣りグミ」では、シリーズ累計出荷数が5000万個を超えるほどの人気商品となっている。

この度新登場となった「すみっコぐらし つりグミ」は、人気キャラクター『すみっコぐらし』らしい世界観で、ひとつなぎにデザインされたすみっコたちが非常に可愛らしい仕上がり。

トレー1つ1つのデザインも、アームでつられる「すみっコ」や、回転ずしのレーンにのったすみっコなど、バラエティに富んだ全12種類(うちシークレット1種含む)がラインナップされている。

グミはぶどう味とオレンジ味の2味配合。つりあげた後は美味しくパクリ♪

トレーデザインによってつりあげるむずかしさも異なるため、子どもも大人も一緒に楽しめる!

家族や友達と一緒にすみっこをつりあげてみてはいかが?

(C)2022 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.