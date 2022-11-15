今市隆二、全国ツアーより東京ガーデンシアターのライブDVD& Blu-ray発売

今市隆二（三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE）が、全国ホールツアー「RILYS NIGHT」のライブDVD＆Blu-rayを2023年3月1日に発売することを発表した。
2022年6月の大阪公演を皮切りにスタートした全36公演に及ぶ今市隆二自身初の大規模な全国ホールツアー「RILYS NIGHT」より、9月に開催された東京ガーデンシアター公演の模様が映像化される。
「RYUJI IMAICHI CONCEPT LIVE 2022 "RILYS NIGHT"」に加えて、"RILYS NIGHT"第二章「RYUJI IMAICHI CONCEPT LIVE 2022 "RILYS NIGHT" 〜Rock With You〜」からも新曲が一部収録予定のほか、今市隆二が全国各地を訪れた際のツアー会場舞台裏密着、インタビューを収めたドキュメントムービー"も収録される予定。全4タイプのパッケージ商品の中には、LPサイズ仕様＆フォトブック封入によるオフィシャルSHOP限定商品も販売される。
＜リリース情報＞
今市隆二
DVD&Blu-ray『RYUJI IMAICHI CONCEPT LIVE 2022 "RILYS NIGHT" & "RILYS NIGHT"〜Rock With You〜』
発売日：2023年3月1日（水）
①DVD2枚組（スマプラ対応）
品番：RZBD-77668～9
価格：6600円（税込）
②Blu-ray Disc2枚組（スマプラ対応）
品番：RZXD-77670～1
価格：6600円（税込）
③DVD2枚組（スマプラ対応）オフィシャルSHOP限定盤
品番：RZZ1-77672～3
価格：11000円（税込み）
※初回生産限定盤
※LPサイズ仕様 / フォトブック封入
④Blu-ray Disc2枚組（スマプラ対応）オフィシャルSHOP限定盤
品番：RZZ1-77674～5
価格：11000円（税込）
※初回生産限定盤
※LPサイズ仕様 / フォトブック封入
=収録予定内容=
華金
TUXEDO
LOVE THIEF
Angel
Highway to the moon
辛
ONE DAY
RILY
Im Just a man
オヤスミのくちづけ
All LOVE
Over&Over
Over The Night
Catch my Light
FUTURE LOVERS
Thank you
星屑のメモリーズ
その他、"RILYS NIGHT" 第二章「RYUJI IMAICHI CONCEPT LIVE 2022 "RILYS NIGHT" 〜Rock With You〜」から新曲など一部収録予定
「RYUJI IMAICHI CONCEPT LIVE 2022 "RILYS NIGHT" & "RILYS NIGHT"〜Rock With You〜」Document Movie
今市隆二 OFFICIAL Twitter：https://twitter.com/RyujiJSB_3