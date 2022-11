『蒼穹のファフナー BEHIND THE LINE』最速上映イベントの開催が決定！

2023年1月20日(金)より、劇場にて特別先行上映される『蒼穹のファフナー』シリーズ最新作となるスピンオフアニメ『蒼穹のファフナー BEHIND THE LINE』のムビチケ前売券(カード)発売情報&上映館情報、完成記念プレミアム上映会&総士生誕祭の開催が発表された。

『蒼穹のファフナー』は少年少女たちが人型兵器「ファフナー」に乗りこみ、フェストゥムと呼ばれる未知の存在と命を賭して戦う姿を描くSFアニメーションシリーズ。2004年のテレビシリーズ、2005年のテレビスペシャル『蒼穹のファフナー RIGHT OF LEFT』、2010年の劇場版『蒼穹のファフナー HEAVEN AND EARTH』、2015年のテレビシリーズ第2期『蒼穹のファフナー EXODUS』、そして2019年から21年にかけて劇場先行上映された『蒼穹のファフナー THE BEYOND』全12話をもって、17年に渡る物語が終幕を迎え、大きな話題を呼んだ。

『蒼穹のファフナー BEHIND THE LINE』は、イベント「皆城総士生誕祭2017」にて制作を約束していた ”平和なスピンオフ” に当たる完全新作。物語の舞台は、『HEAVEN AND EARTH』で平和を取り戻した竜宮島が、『EXODUS』で再び戦いに巻き込まれる少し前の時代。再開を果たした真壁一騎と皆城総士をはじめとした竜宮島の人々が過ごす、何気なくも忘れ難い日々を描く。

『EXODUS』以前を描くスピンオフとあって、総士やカノンのみならず、堂馬広登や西尾 暉など、これまでのシリーズで命を落としたキャラクターが登場することも発表されている。

制作陣は前シリーズに引き続き、監督を能戸隆、脚本を冲方丁、キャラクターデザインを平井久司、アニメーション制作をProduction I.Gが担当。また主題歌は、ファフナーシリーズのすべての主題歌・挿入歌を手掛けるangelaが務める。

さらに、「蒼穹のファフナー BEHIND THE LINE」 完成記念プレミアム上映会&総士生誕祭が12月27日(火)に丸の内ピカデリーにて開催されることが決定した。「BEHIND THE LINE」の本編初上映に加えて、作品の主要キャラクターを演じる石井真、喜安浩平、小林沙苗、福圓美里、白石涼子をゲストに迎えたトークコーナーや毎年恒例となっている「総士生誕祭」のコーナーも予定されている。なお、「総士生誕祭」コーナーについては、有料配信も予定している。配信チケット情報詳細は後日発表とのことで、今後の情報も見逃さないよう引きつづきチェックしていよう。

キービジュアルのデザインを使用したムビチケ前売券(カード)は、12月2日(金)より上映予定劇場、メイジャー通販他にて発売される。

知られざる一騎や総士たちの安息の日々、その全貌が明らかになる日は近い!

(C)XEBEC・FAFNER BEHIND PROJECT