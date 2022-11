TWICE、日本オリジナルアルバム『Celebrate』初アナログ盤数量限定販売

TWICEが、日本アルバム『Celebrate』の数量限定生産アナログ盤を12月28日にリリースする。

「いい音楽で一度、素晴らしいパフォーマンスで二度魅了させる」という意味を持つ、ガールズグループTWICE。

アナログ化される『Celebrate』は、2022年7月27日にリリースされた全9曲収録のTWICE4枚目の日本オリジナルアルバムで、今回がグループ初のアナログレコード化となり数量限定生産で販売される。本作にはプロデューサーJ.Y.Parkが作詞し、TWICEメンバー全員が作詞のアイディアを出して作られたタイトル曲「Celebrate」や、ダヒョンが作詞した「TICK TOCK」、「Thats all Im saying」、さらにヘアケアブランド「LUX」のCMソング「Just be yourself」といった全9曲が収録されている。

<リリース情報>

TWICE

JAPAN4th ALBUM『Celebrate』

数量限定生産アナログ盤

発売日:2022年12月28日(水)

品番:WPJL-10173

価格:5478円(税込)

=収録曲=

SIDE-A

1. Celebrate

2. Voices of Delight

3. TICK TOCK

4. Flow like waves

5. Thats all Im saying

SIDE-B

1. Bitter Sweet

2. Sandcastle

3. Just be yourself

4. Doughnut

※メンバー集合ビジュアル入り歌詞カード(LPサイズ):見開き

※LPサイズジャケット仕様(A式)

※アナログレコード

特設サイト

https://twicejapan.com/feature/CelebrateVINYL

TWICE JAPAN OFFICIAL SITE:http://www.twicejapan.com