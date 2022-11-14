TWICE、日本オリジナルアルバム『Celebrate』初アナログ盤数量限定販売

TWICEが、日本アルバム『Celebrate』の数量限定生産アナログ盤を12月28日にリリースする。
「いい音楽で一度、素晴らしいパフォーマンスで二度魅了させる」という意味を持つ、ガールズグループTWICE。
関連記事：TWICEが語る、楽曲の進化とグループの成熟「私たちは大きく成長しました」
アナログ化される『Celebrate』は、2022年7月27日にリリースされた全9曲収録のTWICE4枚目の日本オリジナルアルバムで、今回がグループ初のアナログレコード化となり数量限定生産で販売される。本作にはプロデューサーJ.Y.Parkが作詞し、TWICEメンバー全員が作詞のアイディアを出して作られたタイトル曲「Celebrate」や、ダヒョンが作詞した「TICK TOCK」、「Thats all Im saying」、さらにヘアケアブランド「LUX」のCMソング「Just be yourself」といった全9曲が収録されている。
＜リリース情報＞
TWICE
JAPAN4th ALBUM『Celebrate』
数量限定生産アナログ盤
発売日：2022年12月28日（水）
品番：WPJL-10173
価格：5478円（税込）
=収録曲=
SIDE-A
1. Celebrate
2. Voices of Delight
3. TICK TOCK
4. Flow like waves
5. Thats all Im saying
SIDE-B
1. Bitter Sweet
2. Sandcastle
3. Just be yourself
4. Doughnut
※メンバー集合ビジュアル入り歌詞カード（LPサイズ）：見開き
※LPサイズジャケット仕様（A式）
※アナログレコード
特設サイト
https://twicejapan.com/feature/CelebrateVINYL
TWICE JAPAN OFFICIAL SITE：http://www.twicejapan.com