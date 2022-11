JP THE WAVYがANARCHYと初コラボ、MESSが手掛けたMV公開

JP THE WAVYが、Bankroll Got ItとのコラボEP『BANKROLL WAVY』 より収録曲「iina feat. ANARCHY」のMVを公開した。

『BANKROLL WAVY』はLAのプロデューサー・トリオBankroll Got ItとのコラボEP作品。楽曲「iina feat. ANARCHY」は、ANARCHYの大ファンだというJP THE WAVYからオファーし、初コラボが実現した。

【動画を見る】ANARCHYとの初コラボ曲MV

MVはこれまでJP THE WAVYや藤井風、星野源など数々のアーティストのMVを手掛けてきた映像ディレクター・MESSが手掛けている。

また、JP THE WAVY初のライブハウスツアー『BANKROLL WAVY TOUR』のファイナル公演となる11月18日KT Zepp Yokohamaには、EP『BANKROLL WAVY』に参加しているANARCHY、Awich、DADA、LEXに加え、これまでも楽曲をコラボしてきた BAD HOPのBenjazzy、Vingo、YZERR、ELIONEの出演が決定し、シークレットゲストの出演も予定されている。

・MESS コメント:

昨今、日本のヒップホップシーンはとても大きくなってきていると感じます。音楽の収入だけでリッチな生活を送り、街を歩けばファンに囲まれるスターがドンドン増えてきていて、夢のある世界だなと感じています。

今作はそんな日本のヒップホップの顔ともいえるお二人のアーティストのMVということで、脚色した世界観を作り出すのではなく、JP THE WAVYの地元湘南でのロケを始めとしたリアルな私生活 をモチーフにしたシーンと、小細工なしのスタジオカットで構成するミュージックビデオにしました。まさに"裸のまま突っ立っていれば画になる"お二人のパフォーマンスをお楽しみください!

<リリース情報>

JP THE WAVY & Bankroll Got It

『BANKROLL WAVY』

配信中

配信リンク

https://lnk.to/WAVY_BANKROLLPR

=収録曲=

1. Intro

2. Biggest Drippa feat. Awich & Nasty C

3. Okanemochi feat. O.T. Genasis & LEX

4. Streaming Killa feat. DADA

5. iina feat. ANARCHY

6. Iʼ m on it feat. Lil Keed

Produced by Bankroll Got It / Mixed by JIGG / Artwork by DOPE

<ライブ情報>

JP THE WAVY「BANKROLL WAVY TOUR」

2022年11月12日(土)札幌・Sound lab mole

Dancers:Amami Queen&MONA

DJ:YUTO

2022年11月18日(金)横浜・KT Zepp Yokohama

Featuring Guests:ANARCHY / Awich / Benjazzy / DADA / ELIONE / LEX / Vingo / YZERR+SPECIAL SECRET GUEST

Dancers:H.B.S. / KAZtheFIRE&KAITA / MITSUGU&Raimu&SHOTA AKO

DJ:YUTO

時間:OPEN 18:00 / START 19:00※未成年入場可【チケット】

https://eplus.jp/sorrywavy/

JP THE WAVY Official HP:https://sorrywavy.jp