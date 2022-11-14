グラビアアイドルの花咲れあが11月13日、自身のTwitterを更新し美バストショットを披露した。

  • 花咲れあ

花咲は「今日も今日とて育乳」とツイートし、美バストショットを披露。この投稿にファンからは「素敵です」「とても綺麗」「今日も今日とて可愛い」「最高です」といった声が寄せられた。

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