「ブシロード15周年記念ライブ in ベルーナドーム」が、本日11月13日に埼玉・ベルーナドームで開催された。

「ブシロード15周年記念ライブ in ベルーナドーム」には、設立15周年を迎えたブシロードが展開するさまざまなコンテンツや関連アーティストが参加。「BanG Dream!」「D4DJ」「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」「from ARGONAVIS」などのコンテンツをはじめ、「ラブライブ!シリーズ」からはAqoursの斉藤朱夏、小林愛香、降幡愛、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会の大西亜玖璃、前田佳織里、小泉萌香が出演。さらに現在活動休止中のミルキィホームズとフェザーズ、今年24周年を迎えた「デ・ジ・キャラット」の新プロジェクト「令和のデ・ジ・キャラット」からバーチャルD.U.P.と奥井雅美、「アサルトリリィ」プロジェクトから一柳隊といった面々が集まった。

オープニングアクトには「BanG Dream!」プロジェクトからMyGO!!!!!、「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-」からシークフェルト音楽学院中等部が登場。さらにシークレットアクトとしてアニメ「てっぺんっ!!!!!!!!!!!!!!!」からヤングワイワイ&てっぺんっオールスターズ、「STARDOM」から中野たむ&なつぽいのユニット・meltearがサプライズ出演し、ブシロードグループと縁のあるユニットやバンドが一堂に会したライブとなった。そして本日の公演では約3年ぶりに、アニメコンテンツの大規模ライブとしては初めて観客の声出しが解禁され、会場内は開演から終演まで大きな歓声に包まれていた。

公演終了後、2023年5月27日に山梨・富士急ハイランドコニファーフォレストで「BUSHIROAD ROCK FESTIVAL 2023」が開催されることがティザームービーとともに明らかに。同公演も「観客の声出しOK」と発表され、客席からは大きな歓声が沸き起こった。

「ブシロード15周年記念ライブ in ベルーナドーム」の模様はオープニングアクトを除きリアルタイム配信が行われ、アーカイブが11月15日23時59分まで配信中。視聴チケットは同日の21時までイープラスで販売中だ。

「ブシロード 15 周年記念ライブ in ベルーナドーム」

開催日:2022年11月13日(日)

会場:埼玉県 ベルーナドーム

出演

「アサルトリリィ」一柳隊

「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」スタァライト九九組(小山百代 / 三森すずこ / 富田麻帆 / 佐藤日向 / 岩田陽葵 / 小泉萌香 / 相羽あいな / 伊藤彩沙)

「BanG Dream!」Poppin'Party、Roselia、RAISE A SUILEN、Morfonica

「from ARGONAVIS」from ARGONAVIS Special Band(伊藤昌弘 / 日向大輔 / 前田誠二 / 森嶋秀太 / 小笠原仁 / 真野拓実 / 宮内告典)

「D4DJ」Happy Around!、Peaky P-key、Photon Maiden、Merm4id、燐舞曲、Lyrical Lily

「ミルキィホームズ」ミルキィホームズ、フェザーズ

「ラブライブ!シリーズ」Aqours(斉藤朱夏 / 小林愛香 / 降幡愛)、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会(大西亜玖璃 / 前田佳織里 / 小泉萌香)

「令和のデ・ジ・キャラット」バーチャル D.U.P.(デ・ジ・キャラット / プチ・キャラット / ラ・ビ・アン・ローズ)、奥井雅美

オープニングアクト:MyGO!!!!!、シークフェルト音楽学院中等部

シークレットアクト:ヤングワイワイ(伊藤彩沙 / 愛美 / 佐々木未来)&てっぺんっオールスターズ(相羽あいな / 小原莉子 / 櫻川めぐ / 葉月ひまり / 小山百代)、meltear(中野たむ / なつぽい)

セットリスト

RAISE A SUILEN

EXPOSE ‘Burn out!!!’

Sacred world

DRIVE US CRAZY

Happy Around!×ミルキィホームズ×木谷高明

熱風海陸ブシロード~熱き咆哮~(Hyper Euro Version)

Happy Around!

ぐるぐる DJ TURN!!

君にハピあれ♪

HAPPIEST☆DREAM

Dig Delight

from ARGONAVIS Special Band

STARTING OVER

BLACK&WHITE

ゴールライン

スタァライト九九組

私たちはもう舞台の上

Star Divine

Lyrical Lily

汚れっちまった悲しみの色

撲殺天使ドクロちゃん

人間合格

吾輩よ猫であれ

奥井雅美

only one, No.1

CUTIE

女神になりたい~for a yours~

曖昧さ、幸福論

バーチャル D.U.P.(デ・ジ・キャラット/プチ・キャラット/ラ・ビ・アン・ローズ)

PARTY☆NIGHT (D-POP version) ~D.U.P.~

Peaky P-key

Gonna be right

最頂点 Peaky&Peaky!!

CYBER CYBER

電乱★カウントダウン

一柳隊

Edel Lilie

Neunt Praeludium

OVERFLOW

Morfonica

Daylight -デイライト

flame of hope

ハーモニー・デイ

Merm4id

High tension BPM

Princess advent

Floor Killer

Merm4id×燐舞曲

FAKE OFF

燐舞曲

名前のない怪物

瞬動-movement

BLACK LOTUS

てっぺんっ!!!!!!!!!!!!!!!

てっぺんっ天国 ~TOP OF THE LAUGH!!!~

Photon Maiden

We never stop

Linked Ring

99ILLUSON!

Photon Melodies

Aqours

ファボタージュ / わいわいわい

SUKI for you, DREAM for you!

わーいわいわい わいわいわい! / わいわいわい

虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

翠いカナリア / 三船栞子(CV:小泉萌香)

オードリー / 桜坂しずく(CV:前田佳織里)

Break The System /上原歩夢(CV:大西亜玖璃)

繚乱!ビクトリーロード

Level Oops! Adventures

Just Believe!!!

meltear

Double Frontier

フェザーズ

セイシュンビギナー!

ミルキィホームズ

正解はひとつ!じゃない!!

ミルキィ A GO GO

雨上がりのミライ

Roselia

FIRE BIRD

BLACK SHOUT

ROZEN HORIZON

Poppin'Party

ぽっぴん'どりーむ!

ときめきエクスペリエンス!

キズナミュージック♪

Yes! BanG_Dream!

BUSHIROAD ROCK FESTIVAL 2023

開催日:2023年5月27日(土)

会場:山梨県 富士急ハイランド・コニファーフォレスト

出演:RAISE A SUILEN、Morfonica、Peaky P-key、燐舞曲 ほか

料金:グッズ(メモリアルロングTシャツLサイズ)付きチケット1万6500円、一般指定席9900円

(c)BanG Dream! Project (c)Craft Egg Inc. (c)bushiroad All Rights Reserved. illust:たにはらなつき (c)HiBiKi (c)Project Revue Starlight (c) 2022 Ateam Entertainment Inc. (c)Tokyo Broadcasting System Television, Inc. (c)ARGONAVIS project. (c) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved. (c)AZONE INTERNATIONAL・acus/アサルトリリィプロジェクト (c)2017 プロジェクトラブライブ!サンシャイン!! (c)2022 プロジェクトラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 (c)BROCCOLI (c)てっぺんグランプリ実行委員会 (c)World Wonder Ring STARDOM / Photo ハタサトシ、福岡諒祠(GEKKO)、池上夢貢(GEKKO)、中村ユタカ