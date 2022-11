10-FEETのニューアルバム「コリンズ」が12月14日にリリースされる。

「コリンズ」は、10-FEETにとって約5年ぶりとなるオリジナルアルバム。12月に公開される映画「THE FIRST SLAM DUNK」のエンディングテーマ「第ゼロ感」や、ドラマ「バイプレイヤーズ~名脇役の森の100日間~」のオープニングテーマ「アオ」をはじめとしたシングル曲を含む全15曲が収録される。なおこれらのシングル曲は、昨日11月12日に京都・京都府立山城総合運動公園・太陽が丘特設野外ステージで行われたバンドの25周年ツアーの最終公演でも披露された。

本作は、通常盤A、通常盤B、初回生産限定盤、完全生産限定盤の全4形態が展開される。通常盤Bには映画「THE FIRST SLAM DUNK」の劇中音楽を構成する5曲のオリジナル曲が収録され、初回生産限定盤にはフェスイベント「京都大作戦 2022~今年こそ全フェス開祭!~」 での10-FEETのライブの模様とバックステージの様子が収められた特典DVDが付属する。完全生産限定盤には、この特典ディスクと通常盤BのCDに加えて「10-FEET 25周年ロゴ 赤いリストバンド」が付属する。

また10-FEETは、来年1月から11月にかけて、47都道府県を巡る全国ツアー「10-FEET "コリンズ" TOUR 2023」の開催も発表。「コリンズ」各形態の初回プレス分には、京都、神奈川、福岡、宮城、北海道、愛知、大阪、東京、沖縄で行われるツアーの“FINAL SERIES”チケット先行予約用のシリアルコードが封入される。

10-FEET「コリンズ」収録内容

CD

・第ゼロ感

・ハローフィクサー

・シエラのように

・アオ

・aRIVAL

ほか全15曲を収録。

通常盤B / 完全生産限定盤付属CD

TAKUMA(Vo,G)が書き下ろした、映画「THE FIRST SLAM DUNK」劇中音楽を構成するオリジナル楽曲を5曲(うち4曲はインストゥルメンタル)収録。

初回生産限定盤 / 完全生産限定盤付属DVD

「京都大作戦 2022~今年こそ全フェス開祭!~」より10-FEETの10曲分のライブ映像とオフショット映像を収録。

10-FEET "コリンズ" TOUR 2023

2023年1月16日(月)熊本県 B.9 V1

2023年1月18日(水)広島県 BLUE LIVE

2023年1月20日(金)香川県 festhalle

2023年1月23日(月)静岡県 窓枠

2023年1月25日(水)静岡県 LIVE ROXY

2023年1月27日(金)山梨県 CONVICTION

2023年2月6日(月)山口県 RISING HALL

2023年2月8日(水)佐賀県 GEILS

2023年2月10日(金)長崎県 DRUM Be-7

2023年2月14日(火)大分県 DRUM Be-0

2023年2月16日(木)宮崎県 LAZARUS

2023年2月18日(土)鹿児島県 CAPARVO HALL

2023年2月22日(水)愛媛県 W STUDIO RED

2023年2月24日(金)高知県 CARAVAN SARY

2023年2月28日(火)岡山県 CRAZYMAMA KINGDOM

2023年3月2日(木)鳥取県 AZTiC laughs

2023年3月4日(土)島根県 AZTiC canova

2023年3月13日(月)茨城県 LIGHT HOUSE

2023年3月15日(水)岩手県 club SONIC

2023年3月17日(金)福島県 HIPSHOT JAPAN

2023年3月22日(水)青森県 Quarter

2023年3月24日(金)岩手県 Club Change WAVE

2023年3月28日(火)秋田県 CLUB SWINDLE

2023年3月30日(木)山形県 MUSIC 昭和 SESSION

2023年4月10日(月)滋賀県 B-FLAT

2023年4月12日(水)奈良県 NEVER LAND

2023年4月14日(金)和歌山県 SHELTER

2023年4月18日(火)兵庫県 太陽と虎

2023年4月20日(木)徳島県 club GRINDHOUSE

2023年4月24日(月)石川県 EIGHT HALL

2023年4月26日(水)富山県 MAIRO

2023年4月28日(金)長野県 CLUB JUNK BOX

2023年5月10日(水)新潟県 LOTS

2023年5月12日(金)福井県 福井県県民ホール

2023年5月18日(木)北海道 ONION HOLL

2023年5月20日(土)北海道 MEGA STONE

2023年5月22日(月)北海道 CASINO DRIVE

2023年5月24日(水)北海道 GOLDSTONE

2023年5月26日(金)北海道 club COCOA

2023年6月6日(火)岐阜県 club-G

2023年6月8日(木)三重県 CLUB ROOTS

2023年6月12日(月)埼玉県 HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3

2023年6月14日(水)栃木県 HEAVEN'S ROCK Utsunomiya VJ-2

2023年6月16日(金)群馬県 スタジオシアター

2023年6月20日(火)千葉県 LOOK

2023年6月22日(木)埼玉県 HEAVEN'S ROCK Kumagaya VJ-1



FINAL SERIES

2023年10月12日(木)京都府 KBS ホール2023年10月16日(月)神奈川県 KT Zepp Yokohama2023年10月20日(金)福岡県 Zepp Fukuoka2023年10月24日(火)宮城県 SENDAI GIGS2023年10月28日(土)北海道 Zepp Sapporo2023年11月1日(水)愛知県 Zepp Nagoya2023年11月7日(火)大阪府 Zepp Osaka Bayside2023年11月14日(火)東京都 Zepp Haneda2023年11月23日(木・祝)沖縄県 ミュージックタウン音市場