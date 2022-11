FIFAワールドカップカタール2022の開会式に、韓国発の世界的音楽グループであるBTSのジョングクが出演することが発表された。また、ジョングクは同大会の公式サウンドトラックを担当することも決まっている。

4年に1度の祭典であるFIFAワールドカップ。カタールで開催される今大会は11月20日に開幕を迎える。オープニングマッチでは、開催国のカタール代表とエクアドル代表が対戦。この一戦に先駆けて、開会式が行われるスケジュールだ。

開会式および開幕戦の会場は『アル・バイト・スタジアム』。日本時間で20日の24:00(現地時間18:00)に開会式がスタートし、25:00(現地時間19:00)にカタール代表とエクアドル代表の試合がキックオフを迎える。

FIFAワールドカップカタール2022の開会式には、既にアメリカ出身のラッパーであるリル・ベイビー、ボリウッドスターのノラ・ファテヒの参加が発表されている。リル・ベイビーに関しては、大会の公式サウンドトラックに収録されている楽曲『The World Is Yours to Take』をリリース。同楽曲は大会のキャンペーンソングとして用いられる。

リル・ベイビー、ノラ・ファテヒに続き、ジョングクの開会式参加も決定。2002年に行われた日韓大会以来、史上2度目となるアジア開催のFIFAワールドカップに向けて、アジアを代表する世界的スターがカタールにやって来ることとなった。

【画像】BTS・ジョングクがカタールW杯の開会式に出演