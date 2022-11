木村拓哉 実写映画「宇宙戦艦ヤマト」主題歌に込められた思いを明かす「この映画のために書き下ろしてくれたんです！」

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMのラジオ番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。11月6日(日)の放送は「映画サウンドトラック特集」第3弾をオンエア。ここでは、自身が主演をつとめた映画「SPACE BATTLESHIP ヤマト」の主題歌、スティーヴン・タイラーの「LOVE LIVES」を紹介しました。番組の前半は、映画「ノッティングヒルの恋人」(1999年)のサントラからエルヴィス・コステロの「She」、そして、映画「アリー/ スター誕生」(2018年)のサントラからレディー・ガガ、ブラッドリー・クーパーの「Shallow」、トム・クルーズの主演映画「トップガン マーヴェリック」(2022年)の主題歌、レディー・ガガの「Hold My Hand」、「劇場版 銀河鉄道999」(1979年)の主題歌でゴダイゴが歌う「銀河鉄道999」をオンエア。そして、5曲目の紹介を前に「こちらも絶対に外せません」と力を込めたのは、映画「SPACE BATTLESHIP ヤマト」(2010年)の主題歌、スティーヴン・タイラーの「LOVE LIVES」。「宇宙戦艦ヤマト」シリーズ初の実写版映画で、主人公・古代進(こだい・すすむ)役をつとめた木村は「“主題歌って何なんだろうなぁ?”って思っていたら、スティーヴン・タイラーさんが、この映画のために書き下ろしてくれたんですよ!」とコメント。そして、この楽曲にまつわるエピソードとして「リブ・タイラーさんっていう娘さんがいらっしゃるんですけど、『ただ映画の主題歌っていうだけでなく、この歌を通じて、もう一度娘に対して愛のメッセージを送ることができたらうれしいな』っていうメッセージが曲に添えられていて、タイトルが『LOVE LIVES』になったんですよ」と明かしました。次回11月13日(日)の放送も、引き続き「音楽企画」をお届けします。お楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/