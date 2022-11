木村拓哉「線路は途切れていても、自分の力でその先に踏み出せるんじゃないか…」“背中を押してくれる”アニメ主題歌とは？

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMのラジオ番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。11月6日(日)の放送は「映画サウンドトラック特集」第3弾をオンエア。ここでは、「劇場版 銀河鉄道999」の主題歌で、ゴダイゴの「銀河鉄道999」を紹介しました。番組の前半は、映画「ノッティングヒルの恋人」(1999年)のサントラからエルヴィス・コステロの「She」、そして、映画「アリー/ スター誕生」(2018年)のサントラからレディー・ガガ、ブラッドリー・クーパーの「Shallow」、トム・クルーズの主演映画「トップガン マーヴェリック」(2022年)の主題歌、レディー・ガガの「Hold My Hand」を紹介。木村は「『トップガン』で空に飛び立った後は……次は、どうしよっかな。違う空に飛び出しますか! “宇宙”と書いて“そら”と読むっていうね」と言い、松本零士さんのSF漫画「銀河鉄道999」を原作とした劇場用長編アニメーション「劇場版 銀河鉄道999」(1979年)の主題歌で、ゴダイゴが歌う「銀河鉄道999」をオンエア。「(この選曲は)意外だったでしょ!? 松本零士先生のアニメ、他にもいっぱいあります。『宇宙海賊キャプテンハーロック』だったり『クイーン・エメラルダス』だったり。これは、1979 年度の邦画興行成績第 1 位で、アニメ映画史上初の快挙を成し遂げた作品なんです」と解説。続けて「機関車のテンポが“タカタカタカタカ……”っていう。この先、自分が進む線路が途切れていても、なんか“背中を押してくれるんじゃないか”っていう。それこそ、線路は途切れていても、自分の力でその先に踏み出せるんじゃないかっていう勇気を与えてくれる、そんな曲じゃないかなと思います」と語りました。次回11月13日(日)の放送も、引き続き「音楽企画」をお届けします。お楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/