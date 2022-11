木村拓哉、グースを思い出し「グググッと感情的になりました」映画「トップガン マーヴェリック」を振り返る

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMのラジオ番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。11月6日(日)の放送は「映画サウンドトラック特集」第3弾をオンエア。ここでは、トム・クルーズ主演映画「トップガン マーヴェリック」の主題歌、レディー・ガガの「Hold My Hand」を紹介しました。番組の前半は、映画「ノッティングヒルの恋人」(1999年)のサントラからエルヴィス・コステロの「She」、そして、映画「アリー/ スター誕生」(2018年)のサントラからレディー・ガガ、ブラッドリー・クーパーの「Shallow」を紹介。3曲目にオンエアしたのは、トム・クルーズの主演映画「トップガン マーヴェリック」(2022年)の主題歌、レディー・ガガの「Hold My Hand」です。木村は「いやあ~これは僕も劇場で拝見しました。この『Hold My Hand』、いろんなメッセージがあると思います。エンディングでこの曲が流れたとき、(トム・クルーズが演じる)マーヴェリックの相棒だったグース(アンソニー・エドワーズ)の存在が、曲の中に非常に反映されているのでは? って個人的に感じてしまって、余計にグググッと感情的になりましたね」としみじみ。続けて「今回のスカイアクションの臨場感は、次元を超えていますよね」と感想を語り、「ぜひ、映像と音、そしてエンディングに流れるレディー・ガガの『Hold My Hand』を聴いて、各々の個人個人の浸り方、沁み方をしてほしいと思います」と語りました。次回11月13日(日)の放送も、引き続き「音楽企画」をお届けします。お楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/