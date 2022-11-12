荒川弘原作による舞台「鋼の錬金術師」のキャラクタービジュアルが公開された。
2023年3月から大阪・新歌舞伎座、東京・日本青年館ホールで上演される同舞台。主人公のエドワード・エルリックは一色洋平と廣野凌大がダブルキャストで演じ、アルフォンス・エルリック役は眞嶋秀斗が務める。キャラクタービジュアルは眞嶋扮するアルフォンス、蒼木陣と和田琢磨それぞれが扮するロイ・マスタング、佃井皆美扮するリザ・ホークアイ、吉田メタル扮するアレックス・ルイ・アームストロング、岡本悠紀扮するマース・ヒューズ、君沢ユウキ扮するジャン・ハボックの7枚が解禁となった。
舞台「鋼の錬金術師」
期間：2023年3月8日（水）～3月12日（日）
場所：大阪府 新歌舞伎座
期間：2023年3月17日（金）～3月26日（日）
場所：東京都 日本青年館ホール
スタッフ
原作：荒川弘「鋼の錬金術師」（掲載「ガンガンコミックス」スクウェア・エニックス刊）
脚本・演出：石丸さち子
音楽監督：森大輔
作詞：石丸さち子
作曲：森大輔
美術：伊藤雅子
照明：日下靖順
音響効果：天野高志
音響：増澤努
映像：O-beron inc.
舞台監督：今野健一
ヘアメイク：馮啓孝、井村祥子
衣裳：渡邊礼子
小道具：羽鳥健一
殺陣：新田健太
演出助手：高野玲
制作進行：麻田幹太
宣伝デザイン：山代政一
グッズデザイン：山代政一、石本寛絵
デザイン協力：石本茂幸
宣伝スタイリング：中西永人（JOE TOKYO）
フォトグラファー：TOBI
キャスト
エドワード・エルリック：一色洋平 / 廣野凌大
アルフォンス・エルリック：眞嶋秀斗
ウィンリィ・ロックベル：岡部麟（AKB48）
ロイ・マスタング：蒼木陣 / 和田琢磨
リザ・ホークアイ：佃井皆美
アレックス・ルイ・アームストロング：吉田メタル
マース・ヒューズ：岡本悠紀
ジャン・ハボック：君沢ユウキ
デニー・ブロッシュ：原嶋元久
マリア・ロス：瑞生桜子
ティム・マルコー：阿部裕
ショウ・タッカー：大石継太
イズミ・カーティス：小野妃香里
ラスト：沙央くらま
エンヴィー：平松來馬
グラトニー：草野大成
傷の男（スカー）：星智也
ゾルフ・J・キンブリー：鈴木勝吾
ピナコ・ロックベル：久下恵美
グレイシア・ヒューズ：斉藤瑞季
ニーナ・タッカー：小川向日葵 / 尻引結馨
キング・ブラッドレイ：辰巳琢郎
アルフォンス・エルリック（スーツアクター ）：桜田航成
バンドメンバー：森大輔（Band Master、Key）、オオニシユウスケ（Gt.）、熊代崇人（ Ba.）、守真人（ Dr.）
高野玲の高ははしごだかが正式表記。
(c)荒川弘／SQUARE ENIX・舞台「鋼の錬金術師」製作委員会