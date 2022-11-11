Novel Coreの1st EP「iCoN」が、彼の22歳の誕生日である2023年1月18日にリリースされる。
「iCoN」にはNovel CoreがRyosuke "Dr.R" Sakaiとタッグを組んで制作した全5曲を収録。アートワークなどはNovel Core自身がセルフプロデュースする。EPはCDのみのほか、6月に神奈川・KT Zepp Yokohamaで開催された1stワンマンライブと、ドキュメンタリームービーを収めたBlu-ray / DVD付きの仕様も販売される。
なお本日11月11日、Novel Coreが全国5都市をバンド体制で回る全国ツアー「No Pressure TOUR 2022」が北海道・Zepp Sapporoでスタートした。
Novel Core「iCoN」収録内容
01. DAWN（Prod. Ryosuke "Dr.R" Sakai）
02. FREAK PARADE（Prod. Ryosuke "Dr.R" Sakai）
03. SORRY, I'M A GENIUS（Prod. Ryosuke "Dr.R" Sakai）
04. iCoN（Prod. Ryosuke "Dr.R" Sakai）
05. ジェンガ（Prod. Ryosuke "Dr.R" Sakai）
Blu-ray / DVD
＜LIVE＞
・1st ONEMAN LIVE "I AM THE TROUBLE"（2022.06.03）at KT Zepp Yokohama
＜DOCUMENTARY MOVIE＞
・Behind The Scenes of iCoN
No Pressure TOUR 2022（※終了分は割愛）
2022年11月22日（火）愛知県 名古屋 DIAMOND HALL
2022年11月24日（木）福岡県 Zepp Fukuoka
2022年12月2日（金）宮城県 チームスマイル・仙台PIT
2022年12月7日（水）大阪府 Zepp Namba（OSAKA）