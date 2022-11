Novel Coreの1st EP「iCoN」が、彼の22歳の誕生日である2023年1月18日にリリースされる。

「iCoN」にはNovel CoreがRyosuke "Dr.R" Sakaiとタッグを組んで制作した全5曲を収録。アートワークなどはNovel Core自身がセルフプロデュースする。EPはCDのみのほか、6月に神奈川・KT Zepp Yokohamaで開催された1stワンマンライブと、ドキュメンタリームービーを収めたBlu-ray / DVD付きの仕様も販売される。

なお本日11月11日、Novel Coreが全国5都市をバンド体制で回る全国ツアー「No Pressure TOUR 2022」が北海道・Zepp Sapporoでスタートした。

Novel Core「iCoN」収録内容

01. DAWN(Prod. Ryosuke "Dr.R" Sakai)

02. FREAK PARADE(Prod. Ryosuke "Dr.R" Sakai)

03. SORRY, I'M A GENIUS(Prod. Ryosuke "Dr.R" Sakai)

04. iCoN(Prod. Ryosuke "Dr.R" Sakai)

05. ジェンガ(Prod. Ryosuke "Dr.R" Sakai)

Blu-ray / DVD

<LIVE>

・1st ONEMAN LIVE "I AM THE TROUBLE"(2022.06.03)at KT Zepp Yokohama

<DOCUMENTARY MOVIE>

・Behind The Scenes of iCoN

No Pressure TOUR 2022(※終了分は割愛)

2022年11月22日(火)愛知県 名古屋 DIAMOND HALL

2022年11月24日(木)福岡県 Zepp Fukuoka

2022年12月2日(金)宮城県 チームスマイル・仙台PIT

2022年12月7日(水)大阪府 Zepp Namba(OSAKA)