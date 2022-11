告白は「“自分からいく”タイプ？」「“待つ”タイプ？」それぞれの恋愛観

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。11月10日(木)の放送は、『私は告らせたい!』をテーマにお届けしました。パーソナリティのこもり校長ととーやま委員は、“告る”タイプと“告らせる”タイプのどちらなのでしょうか。今回の企画を説明する際に話していた、2人の恋愛観を紹介します。こもり校長:自分から告白するのではなく、相手に告白させたい。そんなふうに思っている生徒(リスナー)と一緒に、今夜は告らせるための作戦会議をしていこうと思います。とーやま委員:これね……俺は正直、10年彼女がいなくてね。この授業テーマを聞いたときに、パッとイメージできなかったわけ(笑)。「俺だったらどうするんだろう?」とか……。こもり校長:はい(笑)。とーやま委員:校長は学生のときとかに、こういう経験とか思ったことはあった? 「告ってほしいな」とか。こもり校長:ないです。自分から全部いってましたね。とーやま委員:じゃあ、好きな人が自分に告白してほしいから、LINEで何かを引き出そうとかしたことは?こもり校長:ないですね。なんなら僕は、「好き」って100万回言えば届くと思っていたタイプだったんで。とーやま委員:あ~。こもり校長:「好き」「いやいや、そんなこと言われても……」「好き!」というのを、何ヵ月かやってるタイプでした。とーやま委員:これ……俺たち2人では無理じゃないかな!? いける? 俺は全然そんなことがなかったわけ。引き出したいとかもないし、10代のころは自分から言ったこともなかったから。こもり校長:あ~、なるほど。でも、俺ととーやま委員だけでもこれだけ(恋愛観)の幅があるので、生徒の話を聞いてみましょうか!・「小学生のときから好きな人がいます。いまは別の中学に通っているけど、LINEをしたり、相手から誘われて会ったりもしています。でも告白してくれないので、作戦を考えてほしい」という14歳・「高校生のときにデートに行って、観覧車に乗っても告白しなかった彼と、卒業してもたまに会っています。いまでは、私も彼のことが好きなので関係を進めたい」という19歳・「中1のときから10ヵ月間付き合っていた元カレと復縁したいです。中3で同じクラスになって話す機会がまた増えたので、告白してもらえる作戦を考えたい」という15歳と電話をつなぎ、それぞれの“告らせる”方法を考えました。今回は、お休みのぺえ教頭に代わり、2代目校長で「SCHOOL OF LOCK!教育委員会」を担当するとーやま委員がパーソナリティをつとめました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/