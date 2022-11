「映画を観に行っても」「観覧車に乗っても」雰囲気だけで告白してこない彼を告らせるには？

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。11月10日(木)の放送は、『私は告らせたい!』をテーマにお届けしました。「相手のことが好きだけど、告白は自分からより相手からしてほしい……」という10代と電話をつなぎ、パーソナリティのこもり校長ととーやま委員が、“告らせる”作戦を考えました。そのなかから、19歳の女性リスナーとのやり取りを紹介します。こもり校長:もしもし! どんな人に告らせたいの?リスナー:高校生のときに自分のことを好きでいてくれた、当時のクラスメイトのイケメンです。とーやま委員:イケメンが自分のことを好いてくれていた!?こもり校長:もう勝ってんじゃん(笑)。もともと向こうが好きだったの?リスナー:高2のときに同じクラスで何度か声をかけられたんですけど私が気づかなくて、高3のときに映画に誘われて遊びに行きました。こもり校長:そこでは告られなかったの?リスナー:告られなかったです。次はイルミネーションに誘われて、一緒に見に行ったんですよ。とーやま委員:ええっ!リスナー:観覧車にも乗って告白する雰囲気にもなったのに、また何もなくて……。こもり校長:なんだよー!とーやま委員:どうなってんだよ! そりゃ期待するよね。リスナー:そうなんです……(笑)。こもり校長:でも……もともとは向こうのほうが好きだったけど、いつしか自分も好きになったわけでしょ?リスナー:そうなんです。もともとは、そんなに……だったんですけど、気づいたら好きになっていて。こもり校長:これは、向こうから告らせたいですね。とーやま委員:でも相手は、230%くらいの確信がないとこないよ。こもり校長:そうですね……。冬のイルミネーションで観覧車に乗っても、まだ心配しちゃうような彼ですから。そこから告白させる作戦とは……?とーやま委員:自分としては、告白してくれそうな流れのイメージはあるの?リスナー:あんまりないですね……。毎回はぐらかされる感じなので。こもり校長:いまは、どのくらいのペースで会えているの?リスナー:たまに会ったりするくらいですけど、来週の土曜日に映画に行きます。こもり校長:これだ! 一緒にポップコーンを食べたりもするし。とーやま委員:で、観たあとにどうするかだね。そのあと、どこに行くかとかは考えてる?リスナー:ごはんを食べれたらいいなと思っているんですけど、まだ決まってはないです。こもり校長:でも、絶対どこかに連れ出したほうがいいね。夕方前くらいに映画を観て、ごはんを食べに行って、そのあとに観覧車……?とーやま委員:観覧車でリベンジ? でももっと踏み込まないと、言わないんじゃない? 観覧車に乗って頂上に行って、変な間ができたときに「この状況で、言わなきゃいけないことがあるんじゃない?」って……。こもり校長:いい! たぶん相手の子は、上に行くときに準備をすると思うんですよ。「今か……?」って考えてるから黙ると思うんですけど、そのタイミングでさっきの言葉で刺したら勇気しかわかないと思う。とーやま委員:そうだよね! 「助けが来た!」って思えるわ(笑)。観覧車はどのタイミングがいいかな?こもり校長:乗って、90度の所を越えて180度までの間じゃないですか?とーやま委員:頂点に行くまでの間だね。セリフはさっきのでいいかな?こもり校長:全然いいんじゃないですか。とーやま委員:「言わなきゃいけないことがあるよね?」みたいな感じ?リスナー:……(笑)。こもり校長:これ……もしかしたら、男2人で盛り上がっているだけかもしれない。(リスナーに)この作戦はどう?リスナー:近くに観覧車がないので……(笑)。こもり校長・とーやま委員:(笑)。とーやま委員:観覧車じゃなくても、公園とかでもいいじゃん。リスナー:公園なら……。とーやま委員:でも、この作戦はマジでいいと思う。彼が告白するしかないワードを、自分から届ける!こもり校長:「このタイミングで言うことあるんじゃない?」とかね。「今言わないなら、私帰っちゃうよ」とか。とーやま委員:うんうん。めちゃくちゃいいし、めちゃくちゃかわいいわ。こもり校長:どうかな?リスナー:いいと思います!こもり校長・とーやま委員:よっしゃ!リスナー:(笑)。こもり校長:作戦決定!●「小学生のときから好きな人がいます。いまは別の中学に通っているけど、LINEをしたり、相手から誘われて会ったりもしています。でも告白してくれないので、作戦を考えてほしい」という14歳●「中1のときから10ヵ月間付き合っていた元カレと復縁したいです。中3で同じクラスになって話す機会がまた増えたので、告白してもらえる作戦を考えたい」という15歳と電話をつなぎました。今回は、お休みのぺえ教頭に代わり、2代目校長で「SCHOOL OF LOCK!教育委員会」を担当するとーやま委員がパーソナリティをつとめました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/