SEVENTEEN・JEONGHAN「ああ、日本に来たな」と感じる瞬間は？

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENが担当するTOKYO FMの番組「SEVENTEEN LOCKS!」。「SCHOOL OF LOCK!」内のコーナーとして、メンバーのJEONGHAN(ジョンハン)がインターナショナルクラスを開講。毎月1週目の月曜から木曜の4日間、リスナーに声を届けます。11月8日(火)の放送では、リスナーから届いた“日本”に関する質問に答えました。JEONGHAN:これから『SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] - JAPAN』が始まります。日本でドームツアーをやるのは初めてです! 大阪、東京、愛知でライブをします。すごく楽しみです。初めてなので、みなさんが楽しみなぐらい僕たちもドキドキしてます。少しだけ待っててね!今日は、“日本”についての質問がたくさん届いているので、答えていこうと思います。(15歳)JEONGHAN:あ~……僕は生ビールを飲むときに、「ああ、日本に来たな」「ここが日本なんだ」と思います。生徒(リスナー)のみなさんも、大きくなったら生ビール1杯飲んでみてくださいね!(18歳)JEONGHAN:韓国で食べたことがあります。ダイエットをするときに、ダイエット食としても健康食品としてもいいと聞いていたので、食べてみました。そのときはおいしい食べ方をよく知らなかったので、おいしい食べ方を教えてくださったら、次回またトライしてみようかなと思います。ゴマ油をかけて食べるとおいしいという話を聞いたことがあるんですけれども、機会があれば挑戦してみたいと思います!(15歳)JEONGHAN:思い出に残っていることは……エンディングだったかな? 『Smile Flower』という曲を歌ったときに、日本のCARAT(ファン)のみなさんが一緒に歌ってくださったんです。その瞬間が、とってもとっても記憶に残っています。SEVENTEENは、11月9日(水)にJAPAN 1ST EP『DREAM』をリリース。ドームツアー『SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] - JAPAN』は、11月19日(土)、20日(日)の京セラドーム大阪を皮切りに、11月26日(土)、27日(日)は東京ドーム、12月3日(土)、4日(日)はバンテリンドーム ナゴヤで開催されます。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/